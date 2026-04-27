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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭家純讚沈伯洋「福氣臉」長輩超愛！點名政壇4女將：人緣有優勢

▲▼沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲沈伯洋新髮型引起討論，鄭家純讚「露出福氣」。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委沈伯洋被點名可能代表出戰2026台北市長，而他近日一改往日的造型，以短髮髮型出現在鏡頭前，全新的樣貌引起不少討論。對此，藝人鄭家純表示，雖然髮型無關政治，不過沈伯洋的短髮造型露出福氣的耳相、厚實耳垂，讓長輩看了就會喜歡。

沈伯洋短髮造型曝光！鄭家純驚呼：露出厚實耳垂

鄭家純在Threads上表示，沈伯洋換了造型以後，露出了充滿福氣的耳相和厚實耳垂，雖然與政治無關，不過這是長輩看了就會喜歡的造型，「替誰不入地獄我入地獄的沈伯洋加油。」

▲▼沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲沈伯洋新髮型引起討論，鄭家純讚「露出福氣」。（資料照／記者李毓康攝）

不分顏色！長相有福氣即優勢　點名藍綠白「這幾位」

鄭家純接著再補充，這種情況並不分顏色，只要長相帶有福氣，在人緣上就是有優勢。例如民進黨的吳沛憶、林亮君，以及國民黨的柳采葳、民眾黨的林珍羽，「不信的人去菜市場發一次面紙就知道了。」

▼民進黨立委吳沛憶。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼立委吳沛憶出席軍購條例朝野協商。（圖／記者李毓康攝）

▼民進黨議員林亮君。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-林亮君。（圖／記者黃克翔攝）

▼國民黨議員柳采葳。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

▼民眾黨議員林珍羽。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林珍羽。（圖／記者林敬旻攝）

 
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