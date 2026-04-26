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爆料連環燒！駐美官員涉偷公物＋關說簽證　代表處：沒有評論

▲▼駐美代表處國慶典禮。（圖／駐美代表處提供）

▲駐美代表處遭爆官員偷竊物資與簽證施壓，外交部對此做出最新回應。圖為駐美代表處國慶典禮。（圖／駐美代表處提供）

記者閔文昱／綜合報導

我國駐美代表處爭議再起，繼先前爆出職場霸凌、濫花公帑等風波後，近日網路再流傳多項爆料，直指有官員涉嫌偷取衛生紙、甚至有高層為子女簽證問題對下屬施壓，引發外界關注。對此，駐美代表處回應，相關事件當時均已處置與調查，「沒有相關評論」，態度相當低調。

根據網路匿名貼文指稱，駐美代表處一名領務組組長，曾多次從辦公大樓清潔人員倉庫取用衛生紙與清潔用品，因數量異常甚至驚動調閱監視器，並出動調查單位釐清。不過爆料內容指稱，最終該名官員未受懲處，反而有無辜行政主管遭降職，引發「包庇違規、霸凌守法公務員」質疑。

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爆料連環燒　涉偷公物、關說簽證

除了「偷衛生紙」爭議外，同一爆料者還指控，代表處另有高層為子女簽證問題，要求行政人員協助向美國在台協會（AIT）關說。由於該子女已超過21歲，不符E-1簽證資格，AIT明確拒絕申請，但該名高層仍怒斥承辦人員「不盡責」，甚至揚言將其調回台灣，引發濫用職權疑慮。

爆料內容更批評，駐美代表處內部長期存在管理問題，部分高層利用職位與資源為自身利益服務，甚至對基層施壓，導致職場氛圍惡化。相關說法也再度將駐美代表俞大㵢捲入輿論焦點。先前即有匿名指控稱其因個人喜好隨意責罵或調動人員，包括因餐宴菜色不滿而斥責主管、甚至調降職務等。

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駐美處低調回應　外交部籲循正式管道

對於一連串爆料，駐美代表處表示，網路所指相關事件「當時已有處置與調查」，不再進一步評論；至於霸凌等指控，後續情形建議向外交部了解。外交部則回應，對相關傳言均持續掌握，並強調已建立申訴機制，鼓勵同仁透過正式管道反映，以利釐清事實並保障權益。

外交部另說明，關於「取用衛生紙」一事，經查為個別同仁因身體因素行動不便，未經許可多次取用清潔用品，當時已予以告誡，當事人也已歸還物品並致歉；至於其他涉及管理與簽證協處的指控，仍待進一步查證。

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