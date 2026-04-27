與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨彰化縣長提名人選遲未出爐，國民黨彰化縣立委謝衣鳯日前公開呼籲，請縣黨部主委蕭景田不要代表她的父母在媒體發言，而黨中央若重視年底這場縣長大選，應盡快決定出最佳人選。國民黨主席鄭麗文今（27日）接受廣播節目《蘭萱時間》專訪坦言，現在只剩彰化在做最後的努力，藍白合也非常順利，「我們與民眾黨推心置腹！」主持人蘭萱詢問，「知道妳跟黃國昌推心置腹，但跟前民眾黨主席柯文哲也是推心置腹嗎？」鄭麗文則回應，「我不需要跟民眾黨的每一個人（推心置腹）。」

鄭麗文說，柯文哲有他自己本身的困境、官司的問題，柯的官司問題若能回到司法的常軌上處理，也必須要政黨輪替，柯文哲非常的聰明，也非常清楚現在的大局、大勢，柯文哲到目前為止對藍白合還是友善、正面的，這個不會有問題，至於後面選舉的考驗，就是兵來將擋、水來土掩，要把原本有的席次顧好，還要有所突破。

被問到對於年底選情是否樂觀，有無設定目標？鄭麗文則強調，自己審慎樂觀但不設定目標，因為當設定時就放棄了某些地方，每個縣市都不會放棄，所以不會講目標，否則艱困選區就等於被國民黨放棄了；她說，這次大家可以看到，自己把非常大的力量投注在艱困選區，屏東就不知道去了幾次，還有台南、高雄、嘉義都在努力，嘉義縣也不會放過翻轉的可能，「我會盡全力，不會說選個有交代就好，每個縣市都玩真的、全力下去，否則太對不起提名的候選人。」

▼謝衣鳯、謝典霖。（合成圖／資料照）