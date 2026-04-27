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超商「國際珍奶日」買2送2優惠　勞動節咖啡買51送51杯

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日、勞動節優惠、報稅季回饋，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「國際珍奶日」指定珍珠飲品買2送2。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接4月30日「國際珍奶日」以及5月1日「勞動節」，超商同步推出茶飲與咖啡優惠，7-ELEVEN集結CITY系列推出珍珠飲品「買2送2」，並搭配勞動節精品咖啡「買7送7」與濃萃咖啡「買51送51杯」。萊爾富則祭出珍珠飲品買1送1、果昔第2杯半價，以及Hi café「買30送30」方案，最低單杯約23元。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN迎接國際珍奶日與勞動節，推出CITY PEARL珍珠系列、CITY TEA現萃茶與CITY CAFE咖啡多重優惠，從珍珠飲品、茶拿鐵到精品咖啡皆有折扣。除門市優惠外，OPENPOINT行動隨時取也同步推出多款組合價，並於勞動節期間加碼精品咖啡與濃萃咖啡大杯數優惠。

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日、勞動節優惠、報稅季回饋，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日、勞動節優惠、報稅季回饋，超商優惠。（圖／業者提供）

●門市｜國際珍奶日優惠

・CITY PEARL珍珠系列（珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾、珍珠黃金蕎麥茶），任選2杯99元。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，買2送2。（4月29日至5月3日）

・CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，買2送2。（5月6日至5月10日）

・CITY TEA指定純茶，免費加珍珠。（4月29日至5月12日）

・CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，買2送2。（4月29日至5月3日）

・不可思議茶BAR珍珠茶拿鐵（原價80元），單杯49元、2杯88元。（4月29日至5月3日）

・不可思議茶BAR指定純茶、茶拿鐵系列，免費加粉角或珍珠。（4月29日至5月12日）

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日、勞動節優惠、報稅季回饋，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」推出國際珍奶日優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜國際珍奶日優惠（即日起至4月30日）：

・CITY PEARL珍珠奶茶，買2送2。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，6杯240元。

・CITY TEA黃金蕎麥奶茶，6杯280元。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，任選6杯240元。

・CITY TEA冰黑糖粉粿蕎麥茶，5杯250元。

・CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，5杯250元。

●OPENPOINT行動隨時取｜每月1號精品咖啡優惠（5月1日至5月5日）：

・CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7。

・CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7。

・CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，買7送7。

▲▼7-ELEVEN國際珍奶日、勞動節優惠、報稅季回饋，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「勞動節51杯咖啡優惠」。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜勞動節51杯咖啡優惠（4月28日至5月7日）：

・CITY CAFE特大杯濃萃美式，買51送51杯。

・CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵，51杯2400元。

・CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵，51杯2200元。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵／精品馥芮白，任選51杯2800元。

・CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶，任選51杯2100元。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選51杯1400元。

★萊爾富

萊爾富迎接國際珍奶日與勞動節，自4月29日至5月26日推出多款飲品與咖啡優惠，其中珍珠飲品買1送1、果昔第2杯半價為門市主打，並透過Hi-Life VIP APP「整買零取」，推出咖啡「買30送30」等優惠，滿足連假與報稅季期間的提神、補給需求。

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富也推出國際珍奶日優惠。（圖／業者提供）

●門市｜4月29日至5月26日

●珍奶與飲品優惠

・波霸黑糖奶茶（售價79元），買1送1。

・恐龍巧克力珍珠歐蕾（售價79元），買1送1。

・特大杯泰式珍珠奶茶，單杯39元。

・特大杯泰式奶茶，單杯39元。

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富果昔第二杯半價。（圖／業者提供）

●果昔「第二杯半價」優惠

・果C果昔指定口味，第2杯半價。

適用品項：芒夠了嗎、芒果戀乳、C瓜戀乳、沒有如果、若離卻依戀、芋頭戀乳、哈瓜戀乳、芋仔憨吉。

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富珍奶、指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

●咖啡「買1送1」優惠

・芒果美式、檸檬美式（原價80元），任選2杯99元。

・特大重乳拿鐵（售價85元），買1送1。

・大杯特濃美式（售價55元），買1送1。

・大杯特濃拿鐵（售價65元），買1送1。

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富APP咖啡「買30送30」。（圖／業者提供）

●Hi-Life VIP APP整買零取（4月29日至5月31日）：

・大杯美式，買30送30，單杯最低不到23元。

・大杯拿鐵，買30送25，單杯約30元。

（商品兌換期限至2027年3月31日）

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關鍵字：

超商優惠7-11萊爾富

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