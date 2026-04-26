賴清德布局民進黨「桃園隊」　許信良任黃世杰競選總部榮譽主委

▲賴清德親自布局民進黨「桃園隊」。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為全力布局2026桃園市長與市議員選戰，民進黨主席賴清德26日親赴桃園，與地方黨公職召開重要座談會。會中以「桃園好人才、團結拚未來」呼籲桃園市民全力支持民進黨推出的市長參選人黃世杰，並宣布綠營「桃園隊」由前黨主席許信良出任榮譽主任委員、國策顧問范振修擔綱主任委員。

「桃園隊」副主任委員則由該黨經營桃園的4位不分區立法委員、前立法委員出任；現任桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事。

▲賴清德親自布局民進黨「桃園隊」成軍，力拚2026市長議員席次。（圖／黃世杰服務處提供）

賴清德主席強調，桃園對台灣民主具備關鍵地位，今日的座談會整合了桃園地方黨公職、不分區立法委員及在地市議員，未來將組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

賴清德指出，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良，而他時任國大代表時期，當時的黨主席就是許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競選總部的榮譽主任委員。

賴清德並肯定「桃園隊」主任委員范振修指出，范振修作為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主任委員重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

黃世杰表示，賴總統非常重視2026桃園選情，親自出席桃園地方黨公職座談並提點，提振桃園隊的士氣並是凝聚團結作戰的第一步。未來將加速各項競選工作的推進「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來。」承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心協力將桃園的未來重新拚回市民手中。