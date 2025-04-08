牡羊座注意朋友圈！12星座「防小人」建議　雙魚座要小心家人

▲有些星座近期的小人可能出現在職場，要特別當心。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

「小人」無處不在，可能出現在工作、朋友圈，甚至是家人！以下透過雷諾曼占卜分析12星座近期要在哪些地方注意小人影響，快點來避雷！

牡羊座（3/21~4/19）

牡羊座近期的小人出現在朋友圈，朋友會因為傳話傳錯，而導致誤會，造成了你可能會有理說不清，因為大多數的朋友都先聽過了第一個版本，牡羊座的你後面怎麼說都說不清，建議你照樣誠實的說出實情，解開誤會只是時間問題喔！

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金牛座（4/20~5/20）

金牛座近期的小人出現在公司，俗話說忠言逆耳，反之不忠之言格外動聽，平時非常理性的金牛們，近期莫名的容易聽信讒言，小人用動聽的話語影響你的決策，進而影響到你的專案進行，甚至公司營運喔！

雙子座（5/21~6/20）

雙子座近期的小人出現在公司，你們會遇到為了利益而推你出去擋災的小人，切記近期在公司所有經手檔案都要備份，且用信件來往並有第三人作證，以免在文件傳送後被修改過，最後只能自認倒霉喔！

巨蟹座（6/21~7/22）

巨蟹座近期的小人出現在家裡，主要是家裡人會提出有一個很好的投資機會，你會毫不遲疑的給予金錢支持，要記得近期如果有收到家人提出這樣的需求，一定要再三確定這個投資機會的來源、深入研究是否值得投資，以免錢財付諸流水喔！

獅子座（7/23~8/22）

獅子座近期的小人出現在公司，尤其已位居高位的獅子座要特別注意，你這個月的表現特別亮眼，小人會心懷不滿的開始與你明爭暗鬥。如果發現有專案執行的特別不順利，或是開會老是被大家反對，就要記得先低調，所有案子到月底時再開始，一切就會順行。

處女座（8/23~9/22）

處女座近期的小人是另一半，另一半近期會過度擔憂或是懷疑你的行蹤，所以會開始找各種事情讓你忙，只為了讓你陪在自己身邊，進而影響你的生活作息，造成你疲憊不堪，建議處女座近期與伴侶好好溝通，準時報備，就能降低困擾喔！

天秤座（9/23~10/22）

天秤座近期的小人是另一半，天秤座近期人緣太好、異性緣更不用說，另一半心裡非常吃醋，有可能會在你的朋友圈不斷的留下證明文字，證明你們是一對，這會導致很多朋友都不敢再約你出去玩，怕造成誤會，建議帶伴侶一起出席朋友的邀約，就沒問題啦！

天蠍座（10/23~11/21）

天蠍座近期的小人是合夥人，合夥人最近對工作有點不上心，進而有可能導致公司業績急轉直下、或是合作合同告吹，此時的天蠍們心情也大受影響，導致行動力也不足，建議你們不要被他人影響，自己份內的事情做好，保持積極態度，就能降低風險喔！

射手座（11/22~12/21）

射手座近期的小人是自己，射手座近期會過度批判，導致誤判形勢，譬如公司某位員工只是忘了改文件名稱，你會放大成他是不是心不在公司，甚至找了人資諮商對方。最後繞了一圈才發現是誤會，對方其實馬上就更正了錯誤並重新發出信件了，建議射手近期多靜心冥想，降低自己的煩躁感，並且不要對事情過多解讀喔！

摩羯座（12/22~1/19）

摩羯座近期的小人是伴侶，近期你的伴侶會處處跟你作對，導致你沒辦法好好專注工作，嚴重一點就會讓你工作失常，建議摩羯座的大家，近期先跟伴侶訂好相處時間及要做的事情，按表操課，避免伴侶過度期待喔！

水瓶座（1/20~2/18）

水瓶座近期的小人是自己，你近期比較容易情緒化，導致看事情不夠理性，因此失去了一些工作或社交機會，建議水瓶座近期可以多約朋友吃下午茶，安排好吃的餐廳享受美食，多聽好友們開心的日常分享，會讓你意外的眼界大開喔！

雙魚座（2/19~3/20）

雙魚座近期的小人是家人，你近期會發現做什麼都被家人反對，導致你會因為猶豫不決而錯失良機，建議雙魚們近期要相信自己的直覺，對自己有信心，近期你的貴人就是你自己。