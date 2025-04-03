　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

情侶,交往。（圖／達志／示意圖）

▲人不管長到多大都會有孩子氣的一面。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

明天就是兒童節了，其實孩子氣這件事也常出現在大人身上，不少人其實都有童心未泯的一面，快來看看12星座的自己什麼時候最有孩子氣的一面吧！

牡羊座（3/21~4/19)
牡羊座面對自己的小孩時才會表現出孩子氣的一面，看著自己的小孩就會想到兒時的記憶，接著牡羊座就會開始安排很多自己想去的遊樂園，外人看起來牡羊座經常帶孩子出去玩，但其實這是他們孩子氣的一面，他們透過幫孩子安排娛樂活動找回自己的童年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座（4/20~5/20)
金牛座孩子氣的一面是給自己買禮物，在挑選禮物的時候，金牛座會特別開心，有伴侶的金牛座還會撒嬌的問伴侶要不要買給她，旁邊的人看到金牛可愛興奮的表情，都會想立刻下單。

雙子座（5/21~6/20)
雙子座就是長不大的孩子，他孩子氣的一面是盡情探索未知，就算你告訴他「前方有障礙，不要去那邊玩」，雙子會更興奮的問你「什麼障礙？好玩嗎？」只要是他沒玩過的，都好玩！別跟孩子計較了，他們永遠都會這樣，就讓他們去，結果好壞是你們定義的，對雙子來說結果不重要，他就是喜歡體驗未知的過程。

巨蟹座（6/21~7/22)
巨蟹座孩子氣的一面只會給家人，在外面的所有委屈，一回到家巨蟹座會開始跟家人討拍，表面上是希望家人給建議，實際上巨蟹想要的就是安慰的話或是伴侶的抱抱摸頭等，就是要討拍，討不到就鬧脾氣，不說話到你們拍拍我為止。

獅子座（7/23~8/22)
獅子座孩子氣的一面只會對兒女，譬如女兒今天買了一個新玩具，獅子座就會買一樣的玩具，開始跟著玩。如果今天孩子出國，獅子家長就會想辦法找到類似的風景，並傳自拍照給小孩，參與感就是獅子最孩子氣的一面「什麼都要跟你們一起，人不到心也要到」。

處女座（8/23~9/22)
處女座孩子氣的一面只會對伴侶，無論處女座在外面多麼受人尊敬，一回到家馬上會跟伴侶撒嬌，上班上到一半，也會聯繫伴侶，想知道伴侶在幹嘛，「黏人」就是處女座最孩子氣的一面。

天秤座（9/23~10/22)
天秤座會對朋友表現出孩子氣的一面，當天秤突然約一群朋友唱歌、喝酒、玩樂，那就是平常工作太壓抑了，他需要找朋友玩，而且會找一大群，因為天秤座除了想暫時當小孩外，還想當孩子王。

天蠍座（10/23~11/21)
天蠍座孩子氣的一面是開心購物，會帶著另一伴逛街，然後看到什麼都叫伴侶買單，身為天蠍座的伴侶，這時候你最好不要拒絕，這樣會影響他當小孩讓大人買單的感受，接著就會一秒轉回大人角色跟你吵起來。

射手座（11/22~12/21)
射手座孩子氣的一面是買玩具，射手座很喜歡買玩偶、電動、扭蛋等，甚至很喜歡搜集成套。這時候如果有人幫他準備好一面展示牆，讓他能盡情的展示他的戰利品，射手座會非常滿足、開心。

摩羯座（12/22~1/19)
摩羯座對於美食絕不輕忽，這是他孩子氣的一面，小時候想吃什麼就有什麼，長大後的摩羯座會自己滿足這一點，甚至會安排好陪伴他享受美食的朋友，還會為朋友買單。

水瓶座（1/20~2/18)
水瓶座孩子氣的一面就是唱反調，當他在唱反調的時候，就是在告訴你「我生氣囉！你再不哄我，我就鬧更兇喔！」水瓶座會用很極端的方式，讓你為他的生氣買單。

雙魚座（2/19~3/20)
雙魚座孩子氣的一面只會給伴侶，他們會希望常常有你的陪伴，就像小朋友要出門，一定會想辦法說服爸媽「帶我去！」如果太久沒有跟伴侶一起出門，雙魚就會開始詢問另一半的行程，想辦法把自己塞進伴侶的行程裡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲女麥當勞大暴走　狂掃多桌薯條漢堡亂噴！客人全嚇傻
豬哥亮逝世8年　謝金晶掃墓「驚見1景象」：是不是祢來看我們？
駕駛撞警車！衝進加油站　驚悚畫面曝光
關稅大刀砍電子股！蘋果最慘盤前重挫逾7% 　華爾街曝原因
邰智源學霸兒　24歲就被台積電挖角

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超悲

12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

有問過兒子！她拿走平板「媳婦卻抓狂」：很難相處　網一面倒不挺

12生肖「4月運勢」出爐！屬蛇財運桃花旺　這2類人當心破財

把握明天好天氣！周六起水氣增「下周雨勢一波波」

清明掃墓「8大事項」要注意！命理師警告：千萬別超過這時辰

鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

清明連假躲回娘家！她聽大嫂1要求喊「我不是傭人」　網一面倒不挺

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

明天國道南下湧1.4倍車潮　「9大地雷路段」曝

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超悲

12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

有問過兒子！她拿走平板「媳婦卻抓狂」：很難相處　網一面倒不挺

12生肖「4月運勢」出爐！屬蛇財運桃花旺　這2類人當心破財

把握明天好天氣！周六起水氣增「下周雨勢一波波」

清明掃墓「8大事項」要注意！命理師警告：千萬別超過這時辰

鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

清明連假躲回娘家！她聽大嫂1要求喊「我不是傭人」　網一面倒不挺

超可愛！西螺福興宮「神童車」吸睛　週日首航迎接大甲媽

傳奇球星喬丹住過！　豪宅開放出租「月租金753萬」

嘉義布袋男嬰棄「臍帶還在」生母到案　4／9解剖釐清死因

戴培峰、董子恩狙擊羅戈　悍將5局1比0領先兄弟

解放軍少將解析軍演代號意涵　張競：只是個人情感投射

清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

不甩逮捕令！匈牙利力挺納坦雅胡　宣布將退出國際刑事法院

川普揮刀課32％重稅　工商協進會緊急建議：力爭降低關稅

方馨「穿上制服」合體女兒嗨玩樂園！　曬合照網驚：真的是姊妹

這次沒偷！賈永婕為悍將開球「投到本壘」　見證12強冠軍滿滿感動

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

32%關稅「公司無一倖免」　羅友志：怎麼忙

快訊／11:47台南官田區規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

YouTube Premium「無預警漲價」！每月多噴110元

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

即／中橫便道落石坍方　暫停開放

花蓮規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403」

「台積電送去美國」換來關稅32%　醫酸：青鳥繼續大罷免

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

川普關稅戰　她預測：半年後買什麼都便宜

更多熱門

相關新聞

清明節後　愛情、財運雙收TOP3生肖

清明節後　愛情、財運雙收TOP3生肖

「清明節」是二十四節氣之一，俗語說「清明時節雨紛紛」，這場細雨象徵著新生與轉變，也代表了生命的循環，在這個氣場轉換的時刻，有些生肖的運勢也迎來新的契機，《科技紫微網》整理出清明節後「運勢狂飆」TOP3生肖，愛情、財運雙豐收！

大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3

大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3

越壞越愛「渣男收割機」星座

越壞越愛「渣男收割機」星座

春天想談戀愛？4月戀愛運最旺TOP3星座

春天想談戀愛？4月戀愛運最旺TOP3星座

關鍵字：

牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座占卜12星座運勢阿谷老師內耗

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面