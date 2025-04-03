12星座「孩子氣」一面曝光　處女座最愛跟伴侶撒嬌

▲人不管長到多大都會有孩子氣的一面。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

明天就是兒童節了，其實孩子氣這件事也常出現在大人身上，不少人其實都有童心未泯的一面，快來看看12星座的自己什麼時候最有孩子氣的一面吧！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座面對自己的小孩時才會表現出孩子氣的一面，看著自己的小孩就會想到兒時的記憶，接著牡羊座就會開始安排很多自己想去的遊樂園，外人看起來牡羊座經常帶孩子出去玩，但其實這是他們孩子氣的一面，他們透過幫孩子安排娛樂活動找回自己的童年。

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座孩子氣的一面是給自己買禮物，在挑選禮物的時候，金牛座會特別開心，有伴侶的金牛座還會撒嬌的問伴侶要不要買給她，旁邊的人看到金牛可愛興奮的表情，都會想立刻下單。

雙子座（5/21~6/20)

雙子座就是長不大的孩子，他孩子氣的一面是盡情探索未知，就算你告訴他「前方有障礙，不要去那邊玩」，雙子會更興奮的問你「什麼障礙？好玩嗎？」只要是他沒玩過的，都好玩！別跟孩子計較了，他們永遠都會這樣，就讓他們去，結果好壞是你們定義的，對雙子來說結果不重要，他就是喜歡體驗未知的過程。

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座孩子氣的一面只會給家人，在外面的所有委屈，一回到家巨蟹座會開始跟家人討拍，表面上是希望家人給建議，實際上巨蟹想要的就是安慰的話或是伴侶的抱抱摸頭等，就是要討拍，討不到就鬧脾氣，不說話到你們拍拍我為止。

獅子座（7/23~8/22)

獅子座孩子氣的一面只會對兒女，譬如女兒今天買了一個新玩具，獅子座就會買一樣的玩具，開始跟著玩。如果今天孩子出國，獅子家長就會想辦法找到類似的風景，並傳自拍照給小孩，參與感就是獅子最孩子氣的一面「什麼都要跟你們一起，人不到心也要到」。

處女座（8/23~9/22)

處女座孩子氣的一面只會對伴侶，無論處女座在外面多麼受人尊敬，一回到家馬上會跟伴侶撒嬌，上班上到一半，也會聯繫伴侶，想知道伴侶在幹嘛，「黏人」就是處女座最孩子氣的一面。

天秤座（9/23~10/22)

天秤座會對朋友表現出孩子氣的一面，當天秤突然約一群朋友唱歌、喝酒、玩樂，那就是平常工作太壓抑了，他需要找朋友玩，而且會找一大群，因為天秤座除了想暫時當小孩外，還想當孩子王。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座孩子氣的一面是開心購物，會帶著另一伴逛街，然後看到什麼都叫伴侶買單，身為天蠍座的伴侶，這時候你最好不要拒絕，這樣會影響他當小孩讓大人買單的感受，接著就會一秒轉回大人角色跟你吵起來。

射手座（11/22~12/21)

射手座孩子氣的一面是買玩具，射手座很喜歡買玩偶、電動、扭蛋等，甚至很喜歡搜集成套。這時候如果有人幫他準備好一面展示牆，讓他能盡情的展示他的戰利品，射手座會非常滿足、開心。

摩羯座（12/22~1/19)

摩羯座對於美食絕不輕忽，這是他孩子氣的一面，小時候想吃什麼就有什麼，長大後的摩羯座會自己滿足這一點，甚至會安排好陪伴他享受美食的朋友，還會為朋友買單。

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座孩子氣的一面就是唱反調，當他在唱反調的時候，就是在告訴你「我生氣囉！你再不哄我，我就鬧更兇喔！」水瓶座會用很極端的方式，讓你為他的生氣買單。

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座孩子氣的一面只會給伴侶，他們會希望常常有你的陪伴，就像小朋友要出門，一定會想辦法說服爸媽「帶我去！」如果太久沒有跟伴侶一起出門，雙魚就會開始詢問另一半的行程，想辦法把自己塞進伴侶的行程裡。