已婚名醫遭控騙砲　顯赫資歷曝光

▲柳勇全號稱史丹佛睡眠醫學權威，經常到世界各地演講、教學。（翻攝柳勇全個人官網）



圖文／鏡週刊

不過，檢方調查後認為，Ａ女及其男友雖然在社群軟體刊登Standley Liu欺騙感情等言論，但並未明確特定行為人就是柳勇全，且二人都能提供與柳勇全及其他女性的對話、柳的裸身照片、手術照片等等證據。檢察官指出，現今社會，以化名或隱匿真實情形、佯稱身分，騙取財色者時有所聞，Ａ女及其男友主張此事涉及公共利益、可受公評，沒有問題。

此外，檢察官檢視Ａ女的男友傳給柳勇全妻子的訊息，是陳述某男子隱瞞婚姻關係，與其他女子約會過夜，可提供相關事證，並針對遭柳提告一事，表示將向媒體爆料，內容並無迫害、威脅人身安全的用語，甚至柳後續還自行撤回恐嚇告訴，衡量以上諸多證據後，檢察官認為Ａ女及其男友並未構成犯罪，因此給予不起訴處分。

根據本刊調查，40多歲的柳勇全曾經是史丹佛大學醫學院耳鼻喉科、口腔顎面外科副教授，專精睡眠呼吸中止症的外科治療，他還是多國大學的客座教授，受邀各大國際會議、發表睡眠和顏面手術專題演說，著作超過八十篇，涵蓋呼吸道即時動態檢查、呼吸道神經刺激器、電腦模擬輔助顏面骨手術等，是呼吸道重建專家。

柳勇全曾在媒體專訪中提到，他的原生家庭非常溫暖，但後來因為父親工作的關係，舉家移民土耳其，他13歲那年，一個人到美國當小留學生，一開始不適應、受到排擠，後來發展出強大的韌性及專業，成功融入當地社會。有了成就之後，他與台灣北、中、南多家醫院合作，提供專業諮詢，也指導過許多專科醫師，臨床經驗相當豐富，甚至被譽為台灣之光。

▲柳勇全去年離開史丹佛大學（圖）轉往他校任教，外傳是因感情糾紛。（東方IC）

雖然柳勇全資歷顯赫，但是也捲入多起醫療糾紛，去年1月、3月、6月，分別被人在美國加州各級法院提告，也有不少網友在美國知名論壇Reddit上，針對其手術或看診態度等爭議進行評論。

Ａ女及其男友強調，柳勇全隱婚騙砲，卻惡人先告狀，令人難以接受，既然司法已認證他們所言未涉不法，所以決定向本刊投訴，踢爆柳的惡行，希望讓大家知道柳的真面目，更希望不要再有其他無辜的女性受害！

針對指控，本刊透過電子郵件和IG訊息詢問柳勇全，並試圖聯繫柳的委任律師，至截稿前尚無回應。



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