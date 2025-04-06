網紅「甲亢哥」在陸爆紅　深圳直播從天窗探頭遭警喝斥：危險

文／香港01

YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）開啟中國行並全程直播，引發全球網友的關注。昨（5）日他到達深圳進行直播，期間他坐車時把身子探出天窗，當場被深圳交警警告。

▲網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）中國行。（圖／翻攝微博，下同）

據現場影片顯示，Speed在深圳坐車時進行直播，習慣性地把身子探出天窗。當時，有交警用普通話大聲警告，「人要坐進車裡，下來！坐到車裡面去。」Speed被交警大聲警告後一臉茫然，隨即坐回車內。

交警表示，「剛才你們的行為非常危險，人不能探出車窗外好不好！」隨後，車上一名男子以普通話連聲回應「不好意思」，交警則指示，「往前走，把車窗搖上，不允許再這樣。你走中間車道，我帶你過去。」

據此前報導稱，Speed在深圳期間走訪華為旗艦店，對於華為三折疊機表示震撼，買走三台Mate XT，他又乘坐比亞迪國產車仰望U8下河，大呼，「OMG！OMG！Chinese Car did it！」

Speed在深圳直播期間回答網友提問，有網友認為，香港行程應該安排得更好，他則回應，如果自己再到香港，會再給香港一次機會，但想去其他地區體驗一下。有不少網友認為，他此番回答顯示對香港行不太滿意。不過Speed也有在直播中指出，在香港的漲粉數（增加的粉絲訂閱人數）超越在中國的任何一個城市。

本名Darren Jason Watkins Jr的Speed生於美國俄亥俄州辛辛那提市，今年只有20歲，是美國YouTube實況主兼饒舌歌手，聞名於線上直播，實況內容則以遊戲為主。

3月24日起，Speed開啟中國行，並在YouTube上全程直播自己在中國的行程，引發全球網友關注。其行程涵蓋上海、北京等城市，直播除體驗中國本地文化、美食、交通以外，也與普通民眾互動，引來大批民眾圍觀。

【本文獲《香港01》授權轉載。】