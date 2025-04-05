3家手搖飲都漲價「飲品最多貴5元」　網哭：整天在漲

▲可不可熟成紅茶公告，從4月7日起調漲5品項價格，每杯最多貴5元。（圖／記者曾筠淇攝）

記者彭懷玉／綜合報導

愛喝手搖飲的民眾注意了！連鎖手搖飲4月起接連喊漲，「可不可熟成紅茶」已宣布4月7日起，調漲5品項價格，最多一杯貴5元；「Drinkstore水雲朵」則從4月15日起調價；而「龜記茗品」4月起就調漲，含純茶在內的多個品項均貴上5元。

「可不可熟成紅茶」 日前發出最新「飲品價格調整」公告，表示因隨著茶葉、原物料與人力成本持續上漲，為確保茶品品質不變，全台門市將於4月7日起調整部分品項價格，全新菜單中，有5款飲品將調漲價格，漲幅皆為5元，不過另有2款檸檬飲品調降最多15元。

其中，北部門市的「熟成冷露」、「春芽冷露」大杯從40元漲至45元；「金蜜熟成（原名：金蜜紅茶）」、「金蜜檸檬（原名：金蜜檸果）」大杯也從60元漲至63元，中杯同步調漲。同時，可不可熟成紅茶全門市4月7日起也祭出「買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。

▲龜記茗品4月1日起就已調漲部份商品價格。（圖／翻攝龜記茗品臉書粉專）

另外，「龜記茗品」4月1日起就已調漲部份商品價格，北部門市純茶類包含極品紅茶、翡翠綠茶、四季春從35元漲至40元，「柳丁翡翠」與「翡翠雷夢」等也從55元漲到60元。業者表示，因原物料上漲，物流供應鏈成本增加，才決定調整售價。

對此，網友表示「龜去年11月1日才漲價，還沒半年又漲，手搖飲市場競爭大，漲價時間點真的要三思，不要讓客群流失了」、「太扯 整天在漲。」

▲DrinkStore水雲朵春夏換季漲價公告。（圖／翻攝自DrinkStore水雲朵）

而從基隆起家的連鎖手搖飲「Drinkstore水雲朵」也公告，深知市場變動與成本提升帶來的挑戰，為了維持每一口的醇厚與風味，DrinkStore水雲朵將於4月15日起調漲部分飲品價格，北部門市含四季春青茶、烏龍青茶從30元漲至35元，想加料椰果、珍珠、蘆薈等，也從5元漲至10元。不過也提供現場買5送1優惠。