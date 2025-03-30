妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」：這不是運氣

▲原PO發票爽中萬元。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

「超開心！」一名妹子驚呼，才領完一張500元中獎發票，意外在電子信箱赫見又中1萬元，讓原PO驚訝到不行，還自嘲「第一反應是懷疑是不是詐騙？」文章曝光後，網友看到原PO的發票存摺「藏1細節」後，紛紛羨煞回應，「會中的就是會中，這不是運氣，是命」、「超屌！」

一名女網友在Dcard表示，最近她被財神爺眷顧，才收到外送平台的發票中500元，領完沒幾天又在Email裡收到中獎通知，這次居然是高達1萬元，讓她當場愣住，「我嚇到！第一反應是懷疑是不是詐騙？」

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原PO笑稱，其實自己從沒中過發票，沒想到人生能接連兩次中獎，讓她興奮到忍不住分享喜悅，也希望讓大家沾沾喜氣。

文章曝光後，網友發現原PO的電子發票只有18張，在手搖飲料店花了75元喝而中獎，「18張而已！超屌」、「活了20幾年，可能都沒妳一次來得多」、「我還是第一次看到中一萬元的畫面」、「事實證明，再少的發票會中就是會中，200張槓龜的路過QQ」、「18張中1萬，會中的就是會中，這不是運氣，是命」、「為了這篇，我再去看了一次發票，還是只有中500元」、「按慣例CCCCCCCCC」。

不少幸運兒也分享，「我這個月也中3張共8500元！嚇到」、「我也中過～扣完稅變成8000元」、「我男友中4萬，好羨慕大家都能中獎」、「這期我中800元，我每期大部分都會中，最少有200元，最多有1700元，真羨慕妳可以中1萬元，恭喜！多多使用雲端發票，中獎率多少會提高」、「OMG，我發現我也中了1000元～我也是買飲料中獎」。

▼114年1月、2月期發票千萬特別獎號碼是「95980685」 。（圖／社群中心）

