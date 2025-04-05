超扯「大爺叼菸違停照」惹怒彰化在地人　警方說話了

▲彰化市彰美路違停警方將開罰。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰美路一段，不僅連接民生地下道與金馬路，更是彰化火車站後站的主要進出道路，卻經常有民眾違停，近日，一段影片在網引發熱議，一輛自小客車停在外側車道上，整個車道幾乎被占滿，駕駛搖下車窗，手還悠閒地叼著菸，逼得後方車輛緊急閃避，險象環生，慘被網友圍剿。警方表示，違規臨停違反道路交通管理處罰條例第55條規定，可開罰300元以上、600元以下罰鍰。

由於長期以來彰美路違停民眾相當無奈，不少市民紛紛在影片下方留言，感嘆「這不是彰化日常嗎？」、「這附近，直接停在車道上的，不是常態嗎？」、「整條馬路都是我的停車場」，認為這種視法規如無物的行為，不僅嚴重影響交通秩序，更容易造成交通事故。

▲彰化市彰美路違停警方將開罰。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

針對這起事件，彰化警分局表示，該自小客車違規停放在彰美路往市區方向的外側車道，已違反道路交通管理處罰條例第55條規定，可處以300元至600元罰鍰， 即使駕駛仍坐在車內，仍屬違規臨停。

警方指出，至於影片中駕駛手持香菸的行為，則牽涉到道路交通管理處罰條例第31條之1第3項，該條例規定，駕駛人行駛中手持香菸、吸食或點燃香菸，若影響他人行車安全，可處以600元罰鍰，若無證據顯示其行為已影響他人行車安全，則無法依此條例開罰。