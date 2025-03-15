詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

記者黃宥寧／台北報導

台灣保險市場年收保費動輒上兆元，理賠金額每日流動龐大，成為不肖分子的「提款機」。近年來，詐保案件層出不窮，從偽造病歷、誇大損失、製造車禍到謀害親人，犯罪手法不斷翻新，導致保險公司損失，甚至影響誠實保戶的權益。有業界高層無奈坦言，保險金流動規模龐大，每天進出資金巨大，詐保行為往往難以察覺，等發現時，早已損失上千萬甚至上億元。

2018年，由23歲陳姓男子為首的暴力恐嚇詐保集團，涉嫌吸收人頭，以假車禍自摔或捏造精神疾病為由，到苗栗多家醫院就醫並詐領保險金。警方調查，該集團橫跨 10 家以上保險公司，短短一年內不法所得高達200萬元。

2023年間，24歲張姓與廖姓男大生設計了一起駭人聽聞的「截肢詐保案」，短時間內投保6家保險公司，購買8張壽險、意外險及旅遊平安險，總保額高達4126萬元。隨後，他們執行一場「自殘計畫」，買來乾冰放入水桶，讓張男將雙腳浸泡長達10小時，製造凍傷假象。

為確保計畫成功，廖男甚至用束帶將張男綁在椅子上，避免他因疼痛而中途放棄。送醫後，張男的雙側小腿以下組織壞死，順利達到「嚴重凍傷」的理賠標準，最終遭到截肢，詭計更被拆穿，北院審理後則依重傷害、詐欺取財等罪判廖男6年徒刑，張男判刑2年、緩刑2年，全案可上訴。

▲張姓男大生聽從廖姓同學提議，赤腳泡乾冰桶10小時故意嚴重凍傷，送醫雙腳從膝下截肢。（圖／記者張君豪翻攝）

一名法界人士表示：「目前法律雖然有針對詐保案件進行處罰，但詐保行為越來越隱蔽，特別是涉及醫療與意外傷害時，舉證困難，法官在認定時往往傾向無罪推定。」

例如，花蓮張姓主婦一家8人遭檢方起訴，以假裝罹患憂鬱等精神疾病，10年來向台灣人壽8家公司詐領5500多萬元保險理賠，另詐取938萬多元的健保住院給付，共6508萬餘元。台北地院審理後，認8人的症狀與他們的主訴相符，難以認定他們在裝病，故判決無罪，這結果也引起許多人熱議。

對此，北檢提出上訴，檢察官認為一審對客觀事證均視而不見，認事用法違誤、判決違背法令，希望高院能改判8人有罪。

保險制度的本質，是集合多數人的資源，支援那些真正需要幫助的少數人，讓投保人在意外發生時，能獲得適當的經濟補償。然而，這項美意卻成為不肖分子的「淘金池」，從個人到集團化詐保，犯罪模式日趨組織化、專業化，恐怕也讓保險市場面臨嚴峻考驗。