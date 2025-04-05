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清明連假Day3變天！下週鋒面報到　連續7天有雨

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲清明連假第三天，受到華南雲系東移，水氣增加有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天是清明連假第三天，受到華南雲系東移，水氣明顯增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨；這波雨勢會持續到週五（11日）。

根據中央氣象署資料顯示，今天（5日）華南雲系東移，水氣明顯增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部平地也有零星短暫陣雨，外出可以攜帶雨具以備不時之需，南部平地則以多雲天氣為主。

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氣溫方面，北部及宜花低溫約16、17度，中南部及台東低溫約18-21度，而白天高溫因降雨會有明顯下降，北部及宜蘭約20、21度，中部及花東23-25度，南部則維持在27-29度，南北溫差較大，南來北往請特別留意溫度變化。

4/6(日)西半部平地雨勢稍緩和，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部16-24度，中部18-27度，南部20-30度，東北部16-21度，花蓮19-23度，台東20-25度；澎湖19-24度，金門17-25度，馬祖15-20度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲今天開始變天。（圖／中央氣象署）

4/7(一)至4/9(三)華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

氣溫：北部16-28度，中部18-29度，南部20-31度，東北部17-25度，花蓮19-25度，台東20-27度；澎湖20-25度，金門17-25度，馬祖15-22度。

4/10(四)至4/11(五)鋒面影響，天氣更加不穩定；4/10中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，4/11鋒面稍遠離，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；但鋒面影響時間尚有不確定性，較接近台灣時各地易有陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢。

氣溫：北部18-28度，中部19-27度，南部21-29度，東北部17-25度，花蓮20-26度，台東21-28度；澎湖21-26度，金門18-25度，馬祖17-22度。

4/12至4/14台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

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