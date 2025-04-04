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今天清明！高溫上看29℃　「華南雲系」移入變天

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▲今天清明節高溫可以達到29度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天清明節，全國各地多雲到晴，高溫可以達到29度。明天開始水氣增多，下週一華南雲系影響，中部以北有雨，雨勢將持續到下週四。

根據中央氣象署資料指出，今天（4日）水氣仍少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；清晨輻射冷卻影響，北部及東北低溫14-16度，其他地區約17、18度，感受上還是比較涼一些，白天氣溫則持續回升，西半部高溫26-29度，東半部約22-25度，感受普遍舒適到溫暖，西半部日夜溫差大，早出晚歸請添加衣物。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲清明連假天氣變化。（圖／中央氣象署）

4/5(六)水氣稍增多，各地雲量增加，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；4/6(日)水氣進一步增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部16-24度，中部17-27度，南部19-29度，花蓮17-23度，台東19-25度；澎湖19-25度，金門17-25度，馬祖16-21度。

4/7(一)至4/10(四)華南雲系影響，天氣轉不穩定，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

氣溫：北部17-28度，中部18-29度，南部20-31度，宜蘭17-25度，花蓮19-26度，台東20-28度；澎湖20-26度，金門17-25度，馬祖16-22度。

4/11至4/13台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

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