　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／賴清德專屬戰法「站在制高點戰到焦土」　他世界裡沒有灰色

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

文／記者陶本和

相信很多人曾經都以為賴清德當上總統後，面對朝小野大的政治局勢，會被迫多幾分妥協；但是，他的政治性格顯然始終如一，他專屬的戰法是——「站在制高點戰到焦土」。總說時勢造英雄，或許惟因亂世，才有賴清德的發揮空間，在他的世界裡，只有黑白，沒有灰色的一絲一毫空間。

回顧前總統蔡英文，雖然在2020年大選時，被設定了「辣台妹」的人設，但細究她在重大演說中的用字遣詞，依然多了那麼一點拐彎抹角，在外交上多了幾分曖昧與模糊，有些話她不會說太明白，這讓她在處理兩岸事務上，留下一點空間，她不會趕盡殺絕，這被認為是在談判的過程中，保有一定程度的戰略縱深。

去年520，賴清德上任後，面對的是朝小野大的政治局面，有部分人肯定以為，他在國內政治協商中，會比以往多出一些不得不的妥協空間，但經過快要一年的時間，他的政治性格顯然始終如一。

細究賴清德的戰法，可歸納成「站在制高點戰到焦土」。回顧10年多前的台南市議會，李全教的競選幹部被控涉及賄選，台南地檢署對李全教提起當選無效之訴，賴清德宣布李全教賄選案在司法未釐清前，不進入議會。

回顧賴清德的政治歷程，他在台南時就算被彈劾，市府預算連續3年沒有過也無所謂，後來他還是當上行政院長、當選總統。對照今天的局面，當年他的台南主計處長，也是他現在的行政院主計長，2024年到2028年的總預算案過與不過，他都不是第一次遇到這個難題。

倒是賴清德的政治性格與戰法，苦了不少同袍，當年台南市議員們陷入焦土戰，大家苦不堪言；現在立法院裡的民進黨委員們，似乎也是一樣的處境。

「站在制高點戰到焦土」，似乎是賴清德的專屬戰法，而且他非常擅長。這在太平盛世，民進黨國會過半的全面執政局面，搞不好他反而會失去制高點。總說時勢造英雄，或許惟有亂世，才更有賴清德發揮的空間。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

賴清德的性格，以及站在制高點戰到焦土的戰法，在兩岸議題上也有很鮮明的顯現。在2024年10月5日的國慶晚會上，賴清德拋出「祖國論」，以「輩份」角度論述中華民國、中華人民共和國，先祝賀中華人民共和國75歲生日快樂，接著祝賀中華民國113歲生日快樂，並強調從年齡上，中華人民共和國絕不可能是中華民國的祖國。

賴清德用淺顯易懂、口語化的方式，反將了長期「回歸祖國」的敘事，同時也延伸了他在520就職時，「兩國互不隸屬」的論述。從這次的談話可以發現，賴清德已經在試圖甩開蔡英文時代處理兩岸事務的風格，建立屬於他自己的風格；或許在他的觀念上，矯情、不乾不脆的模糊手法，已經不合時宜了。

英國金融時報今年3月份有一篇報導提及，美國前國防部東亞事務副助理部長薛邁龍（Michael Schiffer）點名美國過去幾十年來一直使用「戰略模糊」政策來避免台海衝突。所謂的「戰略模糊」政策，也就是不讓中國知悉「若共軍犯台，美國將有何種反應」，以不確定性來威嚇，讓中國不敢輕啟戰端，也避免台灣突然宣布獨立。

不過，該篇報導點出，在美國總統川普顛覆二戰以來建立的國際秩序後，「戰略模糊」已經不合時宜。報導指出，如果希望避免中國在台海的「灰色地帶」威脅，升級成軍事衝突，就需要闡明美國將如何應對中國的侵略行為，也就是「戰略清晰」。

換言之，美國在應對兩岸議題上，也在從過去「戰略模糊」逐漸走向「戰略清晰」。或許是時勢造英雄，賴清德的性格，就是與敵人劃清界線，在他的世界裡只有黑白，沒有灰色的一絲一毫空間，「戰略清晰」很賴清德，甚至這就是賴清德的戰略。

因此，面對中國的滲透、各項統戰作為，賴清德拋出「賴17條」，處理不論是軍事滲透、國家認同混淆，假交流之名行統戰之實，乃至強硬手段驅離在台灣發表認同武統言論的陸配等，他勢必逼迫每一個人選邊站，在他的認知中，沒有模稜兩可，更沒有妥協，敵我識別必須分清，所以他當然會公開闡明，中國就是境外敵對勢力。

總體而言，從賴清德的從政歷程與性格來看，他的戰法始終如一，就是「站在制高點戰到焦土」。他不是那個選後縫合對立傷口的總統，他的是非對錯的認知很強硬、很鐵血，大罷免時代對他而言，不是撕裂而是正義的展現，升高衝突逼迫對手就範，才是他的風格，惟亂世才有英雄吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男被撞飛慘死　恐怖畫面曝光
明起變天降溫！　下周雨區擴大
快訊／尹錫悅遭罷免！支持者坐地哭喊：要亡國了
全恩菲發聲「現在我很健康」！　現身機場喊話台灣人
台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇投案
股市暴跌要逃嗎？　股神巴菲特「1箴言」應對

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委籲蕭美琴召集應變「川普關稅戰」　即刻啟動國安基金穩定股市

羅廷瑋憂被罷免「一家7口怎辦」　罷團冷回：你名下4間房還有收租

觀察／賴清德專屬戰法「站在制高點戰到焦土」　他世界裡沒有灰色

圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

圖／大罷免時代　35藍委罷免門檻一次看懂

柯建銘預言「對等關稅僅10%」　王鴻薇：國安會議成員該整組換掉

美對台實施32％關稅　藍委酸：台灣成為了舔狗

柯建銘曾估「美對台關稅僅10%」　凌濤嗆：「陷眠」內閣

共軍「海峽雷霆」軍演後　16架次共機、9艘共艦出海擾台

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

綠委籲蕭美琴召集應變「川普關稅戰」　即刻啟動國安基金穩定股市

羅廷瑋憂被罷免「一家7口怎辦」　罷團冷回：你名下4間房還有收租

觀察／賴清德專屬戰法「站在制高點戰到焦土」　他世界裡沒有灰色

圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

圖／大罷免時代　35藍委罷免門檻一次看懂

柯建銘預言「對等關稅僅10%」　王鴻薇：國安會議成員該整組換掉

美對台實施32％關稅　藍委酸：台灣成為了舔狗

柯建銘曾估「美對台關稅僅10%」　凌濤嗆：「陷眠」內閣

共軍「海峽雷霆」軍演後　16架次共機、9艘共艦出海擾台

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

年紀越老、桃花越爆的三大星座！TOP 1正能量滿點　當然是異性吸引機

網嘆「台積電送美國」還被課32%稅！律師：去中國設廠有說送中國嗎

台灣32%關稅求解套！　學者：中央銀行該對匯率放手了

對等關稅來勢洶洶　分析：對中國影響遠超2018貿易戰

兒童節連假！　台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

綠委籲蕭美琴召集應變「川普關稅戰」　即刻啟動國安基金穩定股市

1歲兒身上都是灰　英國媽一看驚覺「吃掉阿公骨灰」

男橫越馬路吃宵夜！慘被自小客撞飛　前擋玻璃凹陷...恐怖畫面曝

柯震東限動悲喊：兩個月送走兩個親人！2愛犬相繼離世…相伴11年

摸彩抽中頭獎電動機車！背不出電話號碼被沒收　打官司慘敗

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

政治熱門新聞

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

民防課教「帶避孕藥、保險套」　黑熊學院：降低傷害

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

柯建銘曾估「美對台關稅僅10%」　凌濤嗆：「陷眠」內閣

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安：中央的對策在哪？

卓榮泰再發文稱「川普關稅不合理」　網友灌爆嘲諷：罷免川普啦

彰化縣議會開第一槍　川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊

川普揮關稅大刀！　國安人士：台握3優勢迎挑戰

圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

川普對台32%關稅　前綠委點名「裕隆」：被不合理高關稅保護60年

對等關稅實施後談判才要開始　智庫：台經濟面良好、成本恐轉嫁美企

柯建銘預言「對等關稅僅10%」　王鴻薇：國安會議成員該整組換掉

共軍「海峽雷霆」軍演後　16架次共機、9艘共艦出海擾台

更多熱門

相關新聞

美對台實施32％關稅　藍委酸：台灣成為了舔狗

美對台實施32％關稅　藍委酸：台灣成為了舔狗

美國總統川普昨（3日）宣布將對全球多國實施對等關稅政策，其中，台灣的部分定調增加特定產業32％關稅，以反應多年來美國對台呈現貿易逆差的局勢，對此，總統賴清德與行政院長卓榮泰接連強調政府將持續與美方交涉。然而，國民黨立委吳宗憲感慨，我們的台積電過去了、萊豬吃了、軍購買了，結果真心換絕情，成為了舔狗，他也痛批，政府的反應就像沒有反應一樣，只能天佑台灣了。

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

美課台高關稅只是起點　江啟臣要賴召開國是會議

美課台高關稅只是起點　江啟臣要賴召開國是會議

評大罷免是「輸到翻桌」　沈富雄提6點踩剎車：藍綠白合力罷傅崐萁

評大罷免是「輸到翻桌」　沈富雄提6點踩剎車：藍綠白合力罷傅崐萁

川普對台徵32%關稅　藍：對賴依美抗中的重擊

川普對台徵32%關稅　藍：對賴依美抗中的重擊

關鍵字：

賴清德兩岸政策蔡英文辣台妹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

六福村未成年受困　運將還原現場

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面