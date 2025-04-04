觀察／賴清德專屬戰法「站在制高點戰到焦土」　他世界裡沒有灰色

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



文／記者陶本和

相信很多人曾經都以為賴清德當上總統後，面對朝小野大的政治局勢，會被迫多幾分妥協；但是，他的政治性格顯然始終如一，他專屬的戰法是——「站在制高點戰到焦土」。總說時勢造英雄，或許惟因亂世，才有賴清德的發揮空間，在他的世界裡，只有黑白，沒有灰色的一絲一毫空間。

回顧前總統蔡英文，雖然在2020年大選時，被設定了「辣台妹」的人設，但細究她在重大演說中的用字遣詞，依然多了那麼一點拐彎抹角，在外交上多了幾分曖昧與模糊，有些話她不會說太明白，這讓她在處理兩岸事務上，留下一點空間，她不會趕盡殺絕，這被認為是在談判的過程中，保有一定程度的戰略縱深。

去年520，賴清德上任後，面對的是朝小野大的政治局面，有部分人肯定以為，他在國內政治協商中，會比以往多出一些不得不的妥協空間，但經過快要一年的時間，他的政治性格顯然始終如一。

細究賴清德的戰法，可歸納成「站在制高點戰到焦土」。回顧10年多前的台南市議會，李全教的競選幹部被控涉及賄選，台南地檢署對李全教提起當選無效之訴，賴清德宣布李全教賄選案在司法未釐清前，不進入議會。

回顧賴清德的政治歷程，他在台南時就算被彈劾，市府預算連續3年沒有過也無所謂，後來他還是當上行政院長、當選總統。對照今天的局面，當年他的台南主計處長，也是他現在的行政院主計長，2024年到2028年的總預算案過與不過，他都不是第一次遇到這個難題。

倒是賴清德的政治性格與戰法，苦了不少同袍，當年台南市議員們陷入焦土戰，大家苦不堪言；現在立法院裡的民進黨委員們，似乎也是一樣的處境。

「站在制高點戰到焦土」，似乎是賴清德的專屬戰法，而且他非常擅長。這在太平盛世，民進黨國會過半的全面執政局面，搞不好他反而會失去制高點。總說時勢造英雄，或許惟有亂世，才更有賴清德發揮的空間。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）



賴清德的性格，以及站在制高點戰到焦土的戰法，在兩岸議題上也有很鮮明的顯現。在2024年10月5日的國慶晚會上，賴清德拋出「祖國論」，以「輩份」角度論述中華民國、中華人民共和國，先祝賀中華人民共和國75歲生日快樂，接著祝賀中華民國113歲生日快樂，並強調從年齡上，中華人民共和國絕不可能是中華民國的祖國。

賴清德用淺顯易懂、口語化的方式，反將了長期「回歸祖國」的敘事，同時也延伸了他在520就職時，「兩國互不隸屬」的論述。從這次的談話可以發現，賴清德已經在試圖甩開蔡英文時代處理兩岸事務的風格，建立屬於他自己的風格；或許在他的觀念上，矯情、不乾不脆的模糊手法，已經不合時宜了。

英國金融時報今年3月份有一篇報導提及，美國前國防部東亞事務副助理部長薛邁龍（Michael Schiffer）點名美國過去幾十年來一直使用「戰略模糊」政策來避免台海衝突。所謂的「戰略模糊」政策，也就是不讓中國知悉「若共軍犯台，美國將有何種反應」，以不確定性來威嚇，讓中國不敢輕啟戰端，也避免台灣突然宣布獨立。

不過，該篇報導點出，在美國總統川普顛覆二戰以來建立的國際秩序後，「戰略模糊」已經不合時宜。報導指出，如果希望避免中國在台海的「灰色地帶」威脅，升級成軍事衝突，就需要闡明美國將如何應對中國的侵略行為，也就是「戰略清晰」。

換言之，美國在應對兩岸議題上，也在從過去「戰略模糊」逐漸走向「戰略清晰」。或許是時勢造英雄，賴清德的性格，就是與敵人劃清界線，在他的世界裡只有黑白，沒有灰色的一絲一毫空間，「戰略清晰」很賴清德，甚至這就是賴清德的戰略。

因此，面對中國的滲透、各項統戰作為，賴清德拋出「賴17條」，處理不論是軍事滲透、國家認同混淆，假交流之名行統戰之實，乃至強硬手段驅離在台灣發表認同武統言論的陸配等，他勢必逼迫每一個人選邊站，在他的認知中，沒有模稜兩可，更沒有妥協，敵我識別必須分清，所以他當然會公開闡明，中國就是境外敵對勢力。

總體而言，從賴清德的從政歷程與性格來看，他的戰法始終如一，就是「站在制高點戰到焦土」。他不是那個選後縫合對立傷口的總統，他的是非對錯的認知很強硬、很鐵血，大罷免時代對他而言，不是撕裂而是正義的展現，升高衝突逼迫對手就範，才是他的風格，惟亂世才有英雄吧。