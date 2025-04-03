獨／大毒蛇步槍火力驚人！美無差別屠殺都有它　山寨貨超多

▲桃園市平鎮區高雙招待所發生槍擊案，遭承信會槍手開槍掃射，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園苗栗地區黑幫竹聯幫承信會與天道盟同心會日前因詐賭鬥毆糾紛爆發持槍掃射治安事件、黑幫坐擁突擊步槍火力當街掃射的囂張行為、讓奉公守法百姓心驚膽跳；但承信會槍手所持黑市要價200萬的大毒蛇Bushmaster XM-15突擊步槍，經警方人員鑑識後確定為山寨版、疑為東南亞地下兵工廠仿製，但火力仍相當可觀，事實上在台灣犯罪史上，該款短版大毒蛇突擊步槍相當常見，包含北市夜店殺警案犯嫌討債也曾亮出此槍示威。

2018年3月16日4時許，曾犯下信義夜店殺警案的張男與共犯，僅為追討6千元債款當街開槍，警方逮人在內湖山區起獲同款短版大毒蛇XM15突擊步槍；2016年3月11日，台中某檳榔攤發生歹徒持槍挾持人質案，槍手許子敏等5人持步槍挾持17名人質，警方攻堅破門逮人，順利查扣同款XM15突擊步槍。





▲警方曾逮涉信義殺警案的張姓主嫌並起獲火力驚人的XM15突擊步槍。（圖／資料畫面）

2015年1月，刑事局中打偵辦詐團，在車手主嫌陳男開設的租車公司內查扣到一把放在烏克麗麗琴袋內的XM15突擊步槍和50發子彈。2014年10月8日晚間槍手孫男和共犯因和地方角頭喬債分持XM15突擊步槍和手槍當街連開38槍示威，事後人槍均遭警方逮捕查扣。

2014年6月5日宜蘭刑警大隊調查毒品案件，逮捕簡姓藥頭時，在他房間衣櫥內查獲XM15-E2S突擊步槍和子彈191顆。2006年高雄市刑大圍捕槍擊立委李全教服務處主任座車的角頭黃國源，雙方高雄麗尊酒店爆發槍戰，警匪駁火200槍，當時警方部屬圍捕行動因黃男親姊來飯店送換洗衣物提前曝光，黃男在房間內持M16步槍掃射貫穿矽酸鈣板牆體及木門，導致時任高雄刑大小隊長黃博敏手臂雙腿遭步槍彈貫穿、右腳踝幾乎粉碎、巡官吳永彬左臉中彈，2官警及黃男3人中槍送醫，警方溯源追黃姓角頭M16A1步槍來源，2007年逮捕郭姓角頭，並起獲M16及XM15突擊步槍、子彈150發。





▲桃園市平鎮區高雙路招待所槍擊案，警方起獲美製Bushmaster XM15突擊步槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣近20年治安史上，XM15突擊步槍並非少見，但因槍身尺寸和商標與原廠做工、品質有明顯差異，警方研判係東南亞國家地下兵工廠所生產，但在美國大毒蛇突擊步槍也因價格便宜、品質優良經常被歹徒、種族主義孤狼、恐怖份子進行無差別攻擊屠殺，因此惡名昭彰遭多州立法禁止販售。



其中最恐怖的就是2002年在美國華盛頓特發生的狙擊手屠殺案，兇嫌在10個月內持大毒蛇XM15突擊步槍，把後座及行李箱挖洞做成行動狙擊基地，遠距離無差別狙殺民眾，造成17人死亡7人受傷，在該年10月2日到3日短短27小時內無差別射殺7位民眾，兇手是美軍退休的孤狼槍手約翰穆罕默德（John Allen Muhammad）和同居人兒子，兩人遭求處死刑和多個無期徒刑不得假釋。



2012年12月14日美國康州紐頓市桑迪胡克小學爆發槍手無差別屠殺案，槍手亞當先持槍在家射殺母親後，持大毒蛇XM15-E2S突擊步槍到該校進行無差別攻擊，射殺20名6-7歲的國小學童及6名國小職員，並在犯案後開槍自殺。這起槍事件引發全美對槍枝管制的重新討論，不少州針對大毒蛇突擊步槍及類似產品，立法禁止軍火商製造、販售高攜彈量的半自動步槍和彈匣。

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