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主動打詐！警政署聯合4大企業祭抓車手獎金　最早檢舉可拿5萬

▲警政署長張榮興邀請民間企業捐款400萬元成立檢舉車手獎金專戶，民眾檢舉車手可拿5萬。（圖／記者張君豪翻攝）
▲警政署長張榮興邀請民間企業捐款400萬元成立檢舉車手獎金專戶，民眾檢舉車手可拿5萬。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局「165打詐儀錶板」網站（https://165dashboard.tw/）到3月31日蒐錄逾3.8萬則案例，瀏覽人次已逾82萬。據該網站數據，今年3月份每日平均受理詐騙案件537件、財損金額每天2億2874萬餘元，與去年8月份成立打詐儀錶板網站到今年2月份的平均數據每日平均受理551件、財損金額3億6878萬餘元，受理件數及財損金額分別下降2.49%及37.97%。

但3月份假投資詐騙案件平均每天受理87件、財損1億2948萬餘元，下降幅度最為明顯。警政署長張榮興指出，整體數據下降原因，全國警方努力功不可沒。

民間企業包含愛爾麗醫美集團總裁常如山、吉田開發建設機構執行長李仲泰、上曜集團董事長張祐銘、偉鉅土地開發有限公司總經理黃志彰等人發起公益捐贈，以每家企業捐贈100萬元新台幣，總計400萬元新台幣，加上警政署提供100萬元總計500萬元成立「檢舉車手專區」只要民眾提供線索檢舉車手，讓警方緝獲逮捕車手到案，就可獲頒5萬元檢舉獎金。

刑事警察局局長周幼偉證實，警政署規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」變成「主動出擊」民眾可透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手情資，情況緊急時亦可撥打110或165即時檢舉，提供有關詐欺車手的訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金！

活動中若有多位民眾提供相同車手的線索，獎金將依檢舉登錄時間最早者為優先，鼓勵握有車手線索民眾踴躍，該計畫提供檢舉獎勵金名額共100名，專案執行到獎金發完為止。

刑事警察局強調，打擊詐欺犯罪亟需公私協力、全民參與，歡迎民間企業團體與政府部門一起攜手合作，動員全民成為防詐戰線上的關鍵力量，共同守護大家的財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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