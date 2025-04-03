獨／瞎！詐賭引爆竹聯、天道火拚　槍手繳突擊步槍...竟是山寨貨

▲桃園市平鎮區高雙路一處招待所昨天上午發生槍擊案，專案小組南下苗栗帶回吳姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者張君豪／台北報導

日前中壢天道盟同心會潘姓成員等5人，前往苗栗竹聯幫信堂承信會經營的天九牌賭場賭博，但因潘嫌等人連贏600萬加上出牌摸身體動作太多，引發賭場圍事注意，當場抓到身上藏牌詐賭，潘男等人「出千」當場遭賭場圍事痛扁，同心會允諾賠償600萬元賭資，但隔天又率20多名小弟到苗栗砸場，持刀殺傷承信會5名幫眾，目前2人仍在加護病房搶救，3月28日承信會教唆年僅19歲的吳姓小弟持美國Bushmaster（大毒蛇）軍火公司出產的XM15突擊步槍到同心會平鎮招待所掃射17槍後，持槍向苗栗警方自首。意外讓XM15突擊步槍成為焦點。

但知情人士透露，這把美制Bushmaster XM15突擊步槍，並非美國原廠出產的制式槍枝，極有可能是東南亞菲律賓地下兵工廠山寨生產的仿造美系AR-15突擊步槍，熟稔槍枝鑑定的警方人員私下透露「老實說、光看大毒蛇原廠的LOGO差異就很明顯」





▲承信會槍手持XM15突擊步槍（左）掃射同心會招待所，犯案槍枝下槍身和正品（右）有明顯差異。（圖／民眾提供）

知情警透露，Bushmaster槍廠出產的步槍，在槍枝下槍身都會有雷射雕刻的毒蛇徽章、蛇身上有公司名稱，下方則是生產線編號、適用子彈尺寸和槍枝型號；B槍廠因產品長期遭東南亞槍廠仿造，後來推出更精美的第二代槍身商標雕刻，承信會槍手所用的仿造XM15步槍LOGO是第一代，而且槍身商標精細度、甚至是型號等字體排列間距、大小等關鍵細節，都和原廠同款突擊步槍差異甚大。

除此之外，該槍雖然槍管防火帽也是B廠慣用的鳥籠型，但B廠的突擊步槍最緊湊短小的SBR突擊步槍（Short-barreled rifle）槍枝總長度也超過77公分，仍比承信會槍手投案繳獲的XM15步槍槍身長很多，熟稔槍枝的警員私下透露，該批槍應是特定時期，台灣黑幫從菲律賓地下兵工廠走私的改造步槍。





▲警方查扣XM15突擊步槍槍身過短、準心、下槍身，護木魚骨均非原廠設計。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣近10年來警方和海巡人員偶見查獲大毒蛇的XM15突擊步槍，但除了2018年4月刑事局會同基隆關查獲竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼從香港進口海運貨櫃夾藏109支長短槍中，確有3把美國原廠的大毒蛇XM15突擊步槍外，其餘歷年查獲的XM15突擊步槍長度都特別短小「研判是黑幫當年走私進入國內的同批貨源」警方近十多年來最少查扣約10把同款步槍。



據了解、警方近年查扣的大毒蛇突擊步槍、商標粗糙和承信會的山寨步槍如出一轍，甚至有幾把下槍身連大毒蛇公司註冊商標的R（Registered縮寫）字體都沒刻上，加上特別離譜的短小槍身，讓曾查扣過該把步槍的資深警員一看便知是山寨步槍。

雖然承信會的大毒蛇突擊步槍經警界內部證實是山寨貨，評估黑市價格約在數十萬元新台幣之譜，「非原廠長槍哪可能值200萬？黑幫買軍火也是會精打細算的」，加上菲律賓兵工廠造槍技術仍有一定水準，性能仍遠勝台灣黑幫私下土改來的精良，加上接近原廠槍的造型，拿出門氣勢逼人，仍是台灣黑幫展現火力的最愛。

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