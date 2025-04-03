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社會 社會焦點 保障人權

打人又愛訓斥被23年妻放生　夫辯：我只是嘴巴比較不好

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）控訴丈夫阿哲（化名）長年對她辱罵三字經，甚至曾動手打人、半夜把她趕出家門，生活充滿恐懼及窒息感，她無法繼續忍受下去，因而決定向法院訴請離婚；阿哲則辯稱，吵架雙方都有錯，「我只是嘴巴比較不好」，不願意離婚。高雄少年及家事法院法官審理之後，仍裁定夫妻倆離婚，並勸導阿哲反思，「當愛已成往事後，緣盡仍留慈悲，溫柔放手祝福彼此」。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿哲與小花結婚23年，婚後卻經常發生爭吵。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，婚後阿哲長年對她大聲咆哮、辱罵三字經，好吃懶做又愛訓斥人，家庭生活極度不和睦，連鄰居也不堪其擾，而且阿哲曾動手打人、用衣物甩她，甚至在半夜將她趕出家門，她多次報警，也聲請過保護令，考量到夫妻倆長久以來不對眼、不交談，無法共處一室，一開口就是吵架，生活充滿恐懼及窒息感，加上兩人現在已經分居，孩子們都已成年離家在外生活，因而決定向法院訴請離婚，希望可以從這段23年的婚姻中解脫。

阿哲則辯稱，吵架雙方都有錯，「我只是嘴巴比較不好」，家庭生活費用他都有負擔，只是雙方個性都比較強硬，不願意示弱，小花之前也都不願意溝通，所以他直到現在才知道小花會感到害怕，他不同意離婚，希望兩人能回到以前平靜、和樂的生活。

但高雄少年及家事法院法官認為，阿哲不否認曾出言要將小花趕出家門，兩人自5、6年前發生爭執之後，感情已轉為冷淡，小花也當庭表現出對阿哲強烈抗拒的情緒反應；而阿哲雖然將夫妻倆的爭執淡化成「氣話」，但他絲毫沒有察覺自己的「氣話」會令妻子、子女感到不安，甚至直到訴訟期間才發現妻子好像有點害怕，可見他並未深刻思考自己的言行對於夫妻關係會造成什麼樣的傷害。

法官認為小花和阿哲的婚姻關係已經無法繼續維持下去，雙方均可歸責，因而裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。法官也罕見在判決書最後加上附記，勸導阿哲反思自己脫口而出的言語，是否已經對伴侶造成傷害，離婚訴訟不是要清算舊帳，判准離婚也不是全然否定他的付出及貢獻，而是讓已經形骸化的婚姻得以解脫，兩人將來仍可自由開拓自己的人生道路，「盼兩造在當愛已成往事後，緣盡仍留慈悲，溫柔放手祝福彼此。」

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