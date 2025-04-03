全中運開幕典禮猶如大型演唱會　開放索票半小時一空

▲全國中等學校運動會，開幕典禮將於4月19日（星期五）下午17時20分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場盛大登場，演出陣容超強，歡迎全國民眾共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市舉辦全國中等學校運動會，開幕典禮將於19日下午5時20分在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場盛大登場，開幕典禮以「榮耀派對」為主題，將有韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹等明星接力演出，為全國中等學校運動會揭開序幕。

台南市政府3日上午8時起開放免費索票，5570張票不到30分鐘就已額滿，反應熱烈。當天現場仍有開放現場候補，並於下午６時開放候補進場，惟因場地容納人數有限，為維持活動品質，若現場無座位後將停止開放入場，敬請民眾見諒。

市長黃偉哲表示，本次開幕典禮將融合台南歷史與棒球元素，展現台南深厚的文化底蘊。主舞台設計以棒球為主題，並加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀。特別邀請華南金控盃少棒錦標賽台南市代表隊選手擔任國歌領唱，讓此次開幕典禮不僅是一場視聽盛宴，更是台南運動精神的象徵。期望這場盛大的開幕典禮，能為來自全國各地的選手和觀眾留下深刻的美好回憶。

體育局長陳良乾表示，本次開幕典禮將融合台南獨特的文化特色，展現多元的藝術表演，並以震撼的音樂和舞蹈，帶給觀眾一場難忘的視聽盛宴。此外，全中運賽事的各項比賽也將在4月19日至24日間陸續展開，台南準備好迎接來自全國各地的優秀運動員，期待每位選手在這個舞台上發光發熱。

此外，為讓更多市民朋友及全國觀眾能夠共同見證2025年全中運開幕典禮的精采演出，台南市政府特別安排電視轉播及網路直播，讓賽事氛圍更加熱烈。轉播時間自16時50分至20時30分，電視轉播將透過華視教育體育文化頻道播出，觀眾亦可透過多個網路平台同步收看，包括114年全中運官方網站及臉書、黃偉哲市長臉書、華視綜藝頻道YouTube、華視娛樂show臉書、台南TODAY臉書及三立新聞臉書等。

4月24日的閉幕典禮，市府同樣安排網路直播，直播時間為15時00分至16時30分，屆時將於114年全中運官網及臉書、黃偉哲市長臉書、台南TODAY臉書同步播出，台南市政府誠摯邀請各界運動迷與選手應援團，一同來到台南，見證這場青春與汗水交織的運動盛會。歡迎全國民眾於4月來台南為年輕選手們加油打氣！