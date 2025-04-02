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區桂芝爭議延燒　許淑華批蔣萬安：不敢正面回應？

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女國文老師區桂芝。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳家祥／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前因接受中國大陸官媒《央視》採訪引發爭議，北一女中校長陳智源3月31日公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪。市長蔣萬安今（2日）強調，只要不違反教育中立，北市府就會做老師後盾，守護言論自由。對此，北市議員許淑華批，蔣萬安不敢正面回應區桂芝的爭議言行，繼續以「言論自由」抽換概念。

針對區桂芝言論爭議，蔣萬安今重申「守護言論自由」，但台北市議員許淑華質疑，蔣萬安還在幫區桂芝開脫？蔣萬安現在不只不敢反共，還要力挺疑似與黑道、統促黨關係密切的區桂芝嗎？

許淑華說，上週，北一女國文教師區桂芝接受中國官媒《央視》採訪，開口閉口都在羞辱中華民國，引發全台怒火。北一女中校長陳智源為了維護教育環境，3月31日發布公告，禁止教職員工接受中國官媒採訪。

「反而是最應該出面捍衛中華民國的蔣萬安市長，面對記者提問，竟然繼續以『言論自由』抽換概念，不敢正面回應區桂芝的爭議言行。」許淑華說，昨晚有媒體揭露，區桂芝於中華眷村文化發展總會舉辦2025春季聯歡晚會上，和竹聯幫大老張安樂相談甚歡，看起來像舊識一樣。

許淑華痛批，請問區桂芝有什麼資格把《廉恥》掛在嘴邊？如果身為家長，怎麼能放心這種老師來教育孩子？她要求蔣萬安，別在模糊不清的華美詞彙背後躲起來，「身為台北市長，你必須出面說明，正視這些滲透事件的嚴重性，並拿出你應有的態度，守護中華民國」。

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