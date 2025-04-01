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共軍聯合演訓又來　許淑華：守護國家安全就是站出來罷免的理由

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中共解放軍東部戰區選在今（1日）愚人節時宣布，要在台灣周邊進行「多向抵近台島」聯合演訓。北市議員許淑華說，中共威脅俱增，但國防預算卻被凍刪將近1000億，當中立委徐巧芯的爭議言行不斷；許說，愈來愈多新朋友開始關心罷免，希望把重要資訊宣傳出去，「守護國家安全，就是站出來罷免的理由」，二階連署最後倒數，請大家勇敢站出來簽署，捍衛自己的國家。

「中共威脅俱增，但國防預算卻被凍刪將近1000億。」許淑華表示，今天中共解放軍東部戰區進行軍演，範圍是在台灣周邊，還特別強調這是對「台獨分裂勢力」的強烈警告。「軍演」也登上Google熱搜榜第二名。引發台灣人的高度關注 ，這是好事，代表大家有一定的防衛意識。

接著許淑華提到，中共動作不斷，但國防部預算卻被刪減，依據主計總處統計，國防部主管經費各項目合計被刪除約84億、被凍結約900億，凍結數是各部會最多。

許淑華指出，在預算凍刪過程中，國民黨立委徐巧芯爭議言行不斷，特別是針對潛艦國造部分，先是反覆辱罵「你們的潛艦」，潛艦是國家保護人民的軍事設施，從不是屬於特定政黨，但徐巧芯卻還在用「你們」的潛艦來稱呼。

許淑華說，怎麼能用如此「敵意的態度」來看待台灣重要的國防設施？只要是生長在這個國家的人民，不論種族、職業，都希望國家可以用盡一切保護人民，相信過去投給許多徐巧芯的支持者也是一樣。

另外，許淑華指出，徐巧芯稱潛艦「浮起來就有錢」，根本是無視國家安全、貶低國防專業，惡意抹黑重大軍事設施。台海情勢處於關鍵時刻，國防預算遭凍刪，不但引發國際社會關切，更可能影響國際對台灣自我防衛能力的懷疑。

許淑華表示，近期，愈來愈多新朋友開始關心罷免，希望把重要資訊宣傳出去，「守護國家安全，就是站出來罷免的理由」，二階連署最後倒數，請大家勇敢站出來簽署，捍衛自己的國家。

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