知名汽車百貨永華門市開幕　提供車主一站式便利服務

▲深耕南台灣超過20年的「車之輪」汽車百貨，正式於台南市南區中華西路一段開設永華門市，新的據點更提供更舒適的購物與保養服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

深耕南台灣超過20年的「車之輪」汽車百貨，正式於台南市南區中華西路一段開設永華門市，此次開幕實為原文平路門市整體遷移與擴展，新的據點更提供更舒適的購物與保養服務。

車之輪目前在全台已設有9家門市，服務範圍涵蓋雲林、嘉義、台南與高雄等地區。此次南區永華門市啟用，展現品牌持續拓展在地據點、提升區域服務密度的經營策略。

新門市位於中華西路與健康路口附近，提供汽車用品銷售、雨刷與輪胎更換、機油保養、車輛檢修與電瓶服務等多元項目，並採全年無休營運，滿足在地車主日常與緊急保養需求。

為慶祝新門市開幕，車之輪將於4月3日至4月6日推出為期四天的開幕活動，其中最受矚目的「撒現金活動」將於4月3日（週三）與4月4日（週四）上午10時準時開跑。現場將進行「美金新台幣喜從天降」活動，邀請民眾親臨現場體驗熱鬧歡樂的撒現金儀式，限時限量、氣氛熱烈，預期將成為開幕期間的最大亮點之一。

除了撒現金，活動期間每日均安排精彩互動，包括整點抽好禮、人氣限時競標、免費車輛健檢、品牌輪胎加碼送，以及晚間熱鬧的趣味舞台活動等，期望以多元內容與誠意回饋吸引民眾參與。現場也將設置「開幕限定兌換區」，讓消費者能以低門檻獲得多項開幕好康。

車之輪表示，新門市的空間與設備升級，將有效提升服務量能與體驗品質；活動設計則結合實用服務與娛樂元素，歡迎在地車主與家庭族群把握連假時光前來參觀，感受汽車生活與社區互動的全新樣貌。

永華門市地址為台南市南區中華西路一段，永華門市開幕活動詳情可洽現場服務人員或查詢車之輪官方社群平台。