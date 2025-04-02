70多歲爺奶「上健身房」霧煞煞！她1舉動被讚爆　網：人美心更美

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

部落客「KeyKey洪」日前在健身房，撞見一位70多歲的老奶奶錯誤地使用器材，就怕對方會因此受傷，於是她上前教導一番，後來還幫忙矯正同行老爺爺的姿勢。暖舉感動老人家，而大票網友也紛紛淚讚，「人美心更美」、「謝謝妳的貼心，世界需要多一點這樣主動幫忙的人」。

KeyKey洪日前在臉書提到，當天早上她到健身房運動，身後有位目測超過75歲的阿嬤，正研究著練肩膀的器材，「我從鏡子裡看到她不太會使用，有點在亂作一通，若繼續亂做下去，可能會拉傷。我拿出台灣人雞婆的天性，走過去跟她說怎麼用，還順便幫她做了一組（本人有健身教練證照）。」

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後來，阿嬤把另一邊的老伴也叫過來，並詢問她能否幫忙看一下，老先生的姿勢是否正確，而她也立刻答應了。KeyKey洪接著表示，「之後我繼續做我自己的事，過了一陣子他們準備要離開，阿嬤從背包裡拿出一根香蕉給我，她說本來是她跟老公一人一根，但他們一人半根就好，另一根香蕉想給我吃。我開心地接過來並道謝，而阿嬤走之前，又來拍拍我的肩膀，說了兩次謝謝。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她直言，「老人家在健身房，通常都比較沒自信或無助，好不容易下決心買的會員，進去後又不知道怎麼使用器材。然後年輕人每個都戴耳機，壯壯的沒什麼表情，沉浸在自己世界，老人家也找不到人問，他們應該頗無助的吧，感覺自己走錯地方、跑錯場！總之，每次上前去幫忙老人或小孩的時候，我都會想說，如果是我的爸媽或孩子需要幫忙，希望旁邊有願意伸出援手的人。」

對此，網友們紛紛大讚，「人美心善，難怪身材那麼好」、「感謝妳的善心，他們一定很高興」、「有教練執照，怪不得身材練得超級棒」、「善的循環」、「如果我是妳的長輩，會以妳為榮的」。

．「KeyKey洪」授權引用。

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