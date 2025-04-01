美女網紅控「馬斯克斷金援」賣車養小孩　他回擊：已給8300萬

圖文／鏡週刊

世界首富伊隆馬斯克（Elon Musk）近日陷入親子風波，美國保守派網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）指控，馬斯克大幅削減她6個月大兒子的贍養費，迫使她出出售價值10萬美元特斯拉車輛維生。馬斯克31日在社群平台X回應，表示願意接受親子鑑定，但同時強調，「雖然無法確定孩子是否為我親生，但我已給予艾希莉250萬美元（約新台幣8,300萬元），並持續每年支付50萬美元（約新台幣1,660萬元）。」

聖克萊爾今年2月在X發文，自爆2024年為馬斯克生下一名孩子，即馬斯克的第13個孩子，消息曝光震撼社群網路。馬斯克對此未正式回應，聖克萊爾隨後在紐約州高等法院提出的親子訴訟，指她是在馬斯克2024年1月於聖巴茲島旅行時懷孕。訴訟文件還包含一張馬斯克抱著嬰兒的照片，並稱馬斯克只跟孩子見過3次面。

日前，聖克萊爾透露自己出售一輛Tesla Model S，並指控馬斯克無預警削減60%的贍養費。她向媒體表示，「我這麼做，是為了彌補伊隆所砍掉的款項。他總是在女性敢於發聲時，以經濟手段作為報復。」

▲ 馬斯克懷抱他與聖克萊爾孩子的照片。（翻攝NY Courts）

《紐約郵報》報導，對於馬斯克聲稱「沒有法院命令也願意驗DNA」，聖克萊爾駁斥稱早在孩子出生前，她就要求對方配合做親子鑑定，但馬斯克當時拒絕。她在X平台發文反擊，「你並不是把錢給我，而是提供你自認有責任撫養的孩子生活費……直到你為了控制、懲罰我，突然撤回大部分金援。」

聖克萊爾更批評，馬斯克在個人掌控的社群平台發布詆毀她與孩子的言論，稱馬斯克「充滿控制慾」，並直指「美國需要你成熟一點，別再像個任性的巨嬰。」

然而，自從聖克萊爾公開親子關係以來，保守派內部也對她的立場產生質疑，有人認為她只是想「榨乾馬斯克」。激進保守派人物勞拉盧默（Laura Loomer）更在X上直指她是「淘金者」與「情緒操縱者」。

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