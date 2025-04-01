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《放下執念，你可以改寫你的人生腳本》國際溝通分析師的14個自我療癒小練習

▲▼ 《放下執念，你可以改寫你的人生腳本》國際溝通分析師的14個自我療癒小練習 。（圖／小樹文化）

記者廖明慧／綜合報導

《放下執念，你可以改寫你的人生腳本》以「溝通分析理論」為基礎，探討童年時期形成的「人生腳本」如何無意識地影響成年後的行為與選擇。作者周司麗指出，人生腳本源自幼年時接收的「禁止訊息」（如「不要重要」、「不要成功」），並透過「驅力行為」（如「要完美」、「要討好」）來應對這些限制，最終導致非贏家或輸家的腳本結局。書中提供14個實用練習，引導讀者覺察內在執念、重啟存在力、行動力等六種內在力量，並透過真實案例與學員分享，示範如何改寫陳舊腳本，活出自由且滿足的人生。

【案例】為什麼我們總是不由自主的妥協退讓？
小林是一位男士，已經四十幾歲，在事業上發展得很成功，但內心一直非常懼怕與權威發生衝突。面對權威時，他總是畢恭畢敬，不敢表現出半點質疑。

他有一個非常嚴苛的母親，從小母親就是家裡的權威，只要有人的言行不符合母親的要求與期待，都會受到強烈抨擊。小林也看到母親對父親表達不滿時，兩人經常發生激烈的衝突，甚至大打出手。他很小的時候就發現，在家中最好的生存策略就是「放棄自己的主張與想法，順從與討好母親」。他常常因為很乖、不用大人操心、表現良好等原因受到母親誇獎。成年後，因為他的服從與執行能力強，在事業上得到了認可與晉升，後來單獨負責一個部門的工作。但隨著時間推移，他經常感覺自己缺少了某些東西、經常感到內心壓抑。比如，部門間因為資源問題產生衝突時，他很少能像其他負責人那樣據理力爭，總是不由自主的妥協退讓。對於他溫吞的做法，部分下屬也暗示過不滿。他對自己的否定感愈來愈強，焦慮、憂鬱、煩躁和屈辱的感覺也逐漸增多。

案例中的這位男士小林，年幼時期在面對「強大」的母親時，聰明的發現順從與滿足他人的期待，是他在家中最好的生存策略。這種生存策略在他承擔下屬的工作時，的確讓他受益。但當他成為部門主管時，這種策略便行不通了。陳舊的生存策略存在人們的潛意識中，缺乏靈活性、無法適應不斷變化的環境。當過去的生存策略不再奏效，但一個人仍固守這種生存策略、無法做出其他選擇時，我們就會說，他「卡在」腳本中了。

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對小林來說，他其實早已成長為獨立的大人，完全有資格、有能力與其他成人抗衡。可是，在他的腳本中，他一直都是那個乖乖服從的小男孩。那些「巨人」的影像依舊留在他內心深處──他是弱小的，別人是強大的──所以他完全不敢挑戰與忤逆他們。工作環境與要求的變化，向他的腳本發出了挑戰：小男孩做好準備成長為擁有並能夠維護自己想法與主張的成人了嗎？

此案例深刻揭露童年經驗如何形塑潛意識的行為模式。小林的故事提醒我們，許多「自我設限」源於過去的生存策略，而非真實能力不足。透過書中的自我覺察練習，我們能辨識這些無形枷鎖，並重新選擇更適應當下的應對方式。這不僅是心理療癒，更是賦予自己改寫人生劇本的勇氣。

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