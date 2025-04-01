猜中柯文哲就醫結果！醫再猜劇本「曝2走向」：不安排說不過去

▲許多小草聲援柯文哲。（資料照／記者陸運陞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，被戒護至合作醫院就診，但醫師評估未達留院標準，遂於2小時後回到北所。胸腔科醫師蘇一峰在臉書粉專「再猜劇本」，之後大概會安排CT之類的檢查，如果沒事就會說裝病，有事就會說病歷不能公開，「公堂假設一下不犯法吧」。

柯文哲29日晚間9時55分許因身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。

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胸腔科名醫蘇一峰當時在粉專「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」之後他透露，急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，「柯出來前居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？當然是已經都討論好了」。

蘇一峰也透過粉專直呼，「柯文哲就醫，生命徵象正常所以不用處理。不是啊，結石水腎是要等什麼生命徵象不穩？等不穩進去ICU嗎？是要等敗血症休克嗎？還是要等腎衰竭？」

稍早蘇一峰也發文「再猜劇本」，現在輿論炸開，雖然放風聲說「柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病」，但其實已經心虛了。因此他猜測，現在大概要準備安排CT之類的檢查，畢竟不安排說不過去，屆時「如果沒大事就開記者會說沒事主導裝病說，有事就說病歷不能公開，保護犯人的隱私。公堂假設一下不犯法吧」。

貼文底下，也有網友回應，「我只希望KP平安，能對症治療，真的不要再搞他了」、「蘇醫師果然是高手」、「你不要這麼專業」、「支持『健康良好』就拿醫學檢查報告來打臉我們」。