獨／性別趴玩過頭！飯店頂樓放煙火　民眾報案有火警...主揪慘了

▲台中薆悅酒店頂樓昨日有民眾舉辦性別趴，疑似在現場施放煙火，被民眾誤會火警通報，但在飯店放煙火，已經觸犯法規。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區知名飯店「薆悅酒店」前昨（31）日突然出現大量消防車、警車，吸引民眾關注。原來，有附近民眾發現飯店頂樓傳出詭異聲響，還冒出煙霧，擔心飯店發生火警緊急報案。警消到場後，發現現場是陳男等20人在辦性別趴，但是疑似違法施放煙火，消防局通知到案調查，依法規最高可罰15萬，熱鬧變調。

昨日下午15時許，住在北區的民眾發現，薆悅酒店五權館頂樓冒出不明白煙，甚至有疑似聽見「爆竹聲響」，通報消防局後，警方也接獲轉報趕往現場，多名消防員到場戒備，擔心發生嚴重災害，警方也介入了解情況，查看外觀雖然沒有異狀，但進入頂樓後，卻發現有疑似違法施放爆竹煙火。

▲▼民眾通報，薆悅酒店頂樓冒出煙霧、聲響，大批警消到場了解情況。（圖／記者許權毅攝）



據了解，現場活動承辦人為陳姓男子，現場約有20人參與，主要是一對新手爸媽正在舉辦「性別趴」，揪來親朋好友同樂，大家一起猜猜新手媽媽肚子裡的寶寶是男還是女，常見以施放藍色、粉紅色煙火，分別代表男女，來公布答案，也有施放氣球等各種形式，頗受歡迎，沒想到卻因施放煙火，導致民眾誤會報案。

去年8月，台中市霧峰區也發生一起類似案件，知名餐廳專門替民眾舉辦性別趴，但是大量彩煙施放後，產生粉塵飄散，被民眾批評是「八仙塵爆」翻版，該店也被環保局依違反空汙法開罰，亦遭社維法函送裁罰。

▲▼消防人員在現場拾得一大袋煙火空殼，通知行為人到案調查。（圖／記者許權毅攝）



昨日這案，消防局到場了解後，在現場拾集一大包施放完的盒裝煙火，惟目擊民眾僅描述看見煙霧，並未詳述是否有彩煙，仍待釐清。但在飯店頂樓施放煙火，不論是不是以彩煙方式進行，或是單純施放煙火慶祝，可能已經觸犯法規。

消防局指出，依照《台中市爆竹煙火施放管制自治條例》第6條及《爆竹煙火管理條例》第17條規定，可依同條例第29條第1項規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰，如行為人違法屬實，將開立舉發單。