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誠品480搞烏龍報警抓女兒！台中二寶媽2千字還原　向市長討公道

記者白珈陽／台中報導

台中市1名魏姓母親指控，昨天（15日）帶著2名年幼女兒到七期誠品480吃飯逛街，未料逛到一半，竟遭多名員警圍住，以竊盜罪嫌帶到派出所，令她與女兒飽受驚嚇，孩子情緒至今無法平復。事後警方查證為誤報，稍早誠品480透過媒體對魏姓母女表示歉意，但魏母說，僅透過媒體致歉，她感受不到誠意，希望誠品480要在官網或臉書等公開社群，為此事充分說明並道歉，才能教育孩子「每個人都會犯錯，但只要勇於承認，就是很棒的人」。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲誠品480誤報魏姓母女是竊嫌。（圖／記者游瓊華翻攝）

魏母昨天下午帶著國小4年級、6年級的2個女兒，到誠品480用餐購物，突遭5、6名員警攔著帶回派出所，不僅魏母錯愕，2個孩子更是嚇得嚎啕大哭，魏母還寫了一封「給市長盧秀燕的信」，盼盧主持公道。

誠品480今天坦承疏失，表示將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問。

轄區第六警分局則說明，本案員警考量是周圍有眾多逛街人潮，為保護民眾名譽，始提出返回派出所了解並釐清案情，惟員警現場未積極確認案件事實，請民眾返所過程中又未盡妥適說明之責，處事有欠周延，該分局業予以行政處分在案。

但對於誠品480說法，魏母不願埋單。記者電訪魏母，魏母說，若只有書面或透過媒體道歉，就像是「大街抓人、小巷道歉」，她們是在大庭廣眾之下、週末人潮眾多的時間，被多名員警押走，她認為她們母女是被公開抓走，誠品480也要公開道歉，較為恰當。

魏母表示，希望誠品480在官網或臉書可以讓大眾看得到的方式，向他們道歉，並說明事件原委。魏母說，「這樣也能讓孩子知道，其實每個人都會犯錯，這是個教育的機會，只要勇敢道歉就是很棒的人。」

另針對警方做法，魏母說，她從不相信會遇到這樣的事情，但她真的遇到了，她相信大多警察都做得很好，但未來處理案件時，盼有更多同理心。

以下為魏母「給市長的一封信」全文：

盧市長媽媽您好：我是台中市民，也是一位帶著兩個孩子的媽媽，15日在台中市逛街，突然和小孩被抓進去警察局，現在出來了，仍心有餘悸，事情是這樣的。

當天中午到誠品480用完餐後，從B1往上逛街，逛到5樓誠品時，在兒童區突然被五位以上身穿警察制服的警員攔住去路，詢問我身分證字號後，就要把我和小女兒帶到警察局，但我要求，要等大女兒回來 (在其他區看文具)。警員說，等越久圍觀的人會越多，並且不讓我尋找大女兒。在我堅持下，一等到兩個小孩到齊，警察押著我們三人坐電梯往下，往警察局移動時，我忍不住開口詢問，請問我們為什麼要去警察局?是因為什麼事情?當下警員也沒有跟我們解釋，只是讓賣場物流(報警者)跟我們解釋，說你們有竊盜。他們說，是拍貼機被竊盜，我和大女兒沒有進去過拍貼機，詢問小女兒有沒有進去過，她說有進去過，所以要抓我們去警察局調查，後來我們配合前往警局。大陣仗被一團警察帶走，小女兒到了警局，就開始狂哭。

到警察局後(台中市政府警察局第六分局暨市政派出所)，警方一開始把我們當犯人一樣安排在有兩個手銬的位置，並沒有拿出證據來說是竊盜什麼。過了半小時，警方把我們移動到警察休息室後，慢慢有警員跟我們解釋說是誤會，沒有監視器也沒有發現機器被破壞，拍貼機廠商打來警局和我通電話，說他有看到一個小女孩一直在按螢幕後，陡然蹲下，他以為小孩拿一字起子，破壞下方放錢的設備，才趕緊通知商家檢查機器下方。

後來賣場物流跑來警局說，因為聽到服務台告知，又有樓管告知，怕人會跑掉，所以趕緊報警，我詢問賣場物流有沒有去確認機台，是否有受損情形?他回答說:沒有去看。賣場物流說誠品480主管很會怪罪他們，若竊盜沒抓到就會是他的錯。所以警察後來說是誤會，物流跟我們簡單道歉後就請我們離開，當下覺得權益受損，有跟物流表示不接受他的道歉。
整件事情感到疑惑的事項有幾點:

（1）警察把我攔住，雖然有穿制服，但他們一開始沒有告知是那個分局派出所、職稱，也沒有跟我說明是什麼原因，一群人就要把我帶走，這樣執法程序是否有問題？事後知道是竊盜案，卻來了5名以上的警察，這樣陣仗是否太大？讓我以為我和小孩是犯了什麼大案件，再來這樣的陣仗造成我的孩子很大的陰影，她們以後害怕而不敢找警察求援怎麼辦？

（2）一開始我表明還有另外一個小孩（大女兒），我要求必須要等我另一個孩子，警察說等越久、圍觀民眾會越多？在我強烈要求下才讓我等到我的孩子。警察這樣的行為是否太沒有同理心？如果我太軟弱而直接被帶走，這樣我另一個孩子的安危怎麼辦？

(3) 誠品480報案前不用先查證？不用先確認現場狀況？不用先調監視器？應先確認後再報案，內部的確需要再教育。

(4) 誠品480報案時不需查證事實，就可以有大批員警到場抓人入警局，是否有服務財團之嫌?

(5) 我請求保留並提供現場執法員警身上密錄器檔案，通常警察執法身上應該會有密錄器，以免事後爭議，我請求保留並提供該檔案，釐清事情發生經過。而且這件事情也可以做為範本，讓警察可以思考更合乎法律程序也更具有同理心的處理方式，不要再有類似的事件發生。

(6)整件事情，我與孩子好像就這樣被隨便地帶到警局，然後隨便地說誤會一場，叫我們可以走了。我是回到家後才被家人詢問，為何沒有報案三聯單？這樣的處理程序是否太輕率潦草？

(7)我寫這封信是想提出我的疑問與擔心，我也不知道能獲得什麼安慰或賠償，因為傷害已經造成了。我的孩子當下真的很害怕，當場大哭，我以為我們犯了什麼天大的罪，才會需要出動這麼多警員把我們帶到派出所。而且是我問為什麼要去派出所，才大致跟我說明，若我沒有詢問，是否會毫無告知的將我們抓進警局?

(8)身為一個台中媽媽，一個人帶著兩個小女孩，發生這種事情，這難道不讓人擔心害怕嗎?

最後，請求，台中市政府，嚴格要求誠品480商場，針對今日事件，提出改善措施，希冀能保護台中市民的人身自由安全。另外也請六分局調查此案件，看其中是否有警員執法不當情形，並施以懲處。

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誠品480烏龍竊盜報警誤報

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