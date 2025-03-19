快訊／台中誠品480烏龍竊案嚇哭女童　警方公布懲處結果

▲誠品480烏龍竊盜案，帶班員警懲戒出爐。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中誠品480商場發生烏龍竊案，警方獲報由第六分局3名員警帶著2名實習生進到書店了解狀況，遭指破壞偷拍機涉嫌竊盜的國小魏姓女童跟著母親、姊姊到派出所後嚇壞痛哭。誠品事後發現烏龍一場道歉，但警方作法也挨批，今天台中市警局公布員警懲處內容，帶班人員最重兩次申誡，其餘員警一次申誡處分。

台中市警察局長李文章表示，有關第六分局員警處理誠品480商場誤報竊盜案件，全案經調查，對於員警到場後續處理本案未能依程序釐清查明，引發爭議部分，執勤過程核有違失，帶班人員予以申誡兩次、2名員警申誡一次處分；實習生屬見習性質，不具執法公權力，爰不予處分；另受理魏女提告案件之處理員警，雖有依規定完成受理，惟疏未立即開立受（處）理案件證明單，予以申誡二次處分，並做成案例教育、要求員警遵守、改進。

▲台中市警察局長李文章出面說明。（圖／記者游瓊華攝）



台中市警六分局15日獲報指誠品480遭到竊盜，警方派遣3名員警、2實務訓練生到場了解，館內林姓保全向警方稱魏姓國小女童破壞拍貼機，疑為竊嫌，警方擔心假日人潮眾多在現場過久怕引起騷動，在尚未完全確認的情況下，請女童以及母親等3人到隔壁派出所，女童嚇得在派出所大哭，員警以及保全進一步釐清後發現是誤會一場，其母親事後怒投訴市長盧秀燕信箱。

誠品480事後將責任全推給保全，直指報案是保全個人行為，館方不知道保全報案；台中市長盧秀燕也出面道歉，今天台中市警局則公布員警懲處結果。