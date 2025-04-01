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長榮航空機票下殺3158元起　即起限時15天開搶

▲▼長榮航空4/18開航神戶航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出春季限時優惠。（資料圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

機票下殺優惠來了，長榮航空今(1日)宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園-香港來回票未稅3,158元起，日本航線桃園-沖繩來回未稅6,984元起，即起至4月15日限定15天開搶，官網購買2025年12月31日前從台灣地區出發的指定航線享有優惠。

長榮航空即起到4月15日推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，桃園-香港來回未稅價最低只要3,158元起、桃園-曼谷來回未稅價5,463元起、桃園-新加坡來回未稅價5,719元起；國人最愛的日本航線，桃園-沖繩來回未稅價6,984元起、桃園-大阪來回未稅價10,127元起、桃園-東京成田來回未稅價10,802元起；此外，長程航線也有優惠，桃園-洛杉磯來回含稅價也只要29,475元起。

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此外，長榮航空也攜手各大旅行社推出自由行優惠，長榮大旅行家推出「新有所屬，峴在出發」系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅最低只要9,999元起。歐洲機加酒行程慕尼黑最低只要27,700元起、米蘭最低也只要26,969元起。

另團體行程也有優惠，「魅力歐洲」首推法比荷10日106,900元起、瑞法10日132,900元起、西班牙11天107,900元起及西葡14天164,900元起。「玩美加族」推薦西溫洛磯賞鯨12日，售價142,900元起。

由於長榮航空也規劃4月18日開航桃園-神戶，團體行程更獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，小資出遊去售價27,900元起、輕奢華旅行售價48,900元起。此外，長榮航空第四代豪華經濟艙將分別於5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線的服務。

亞洲低成本航空AirAsia為慶祝台北至北海道新千歲新航線開通，也推出單程機票未稅2,499元的首賣價。該促銷票價從即日起開賣至4月6日，旅行出發日期為2025年6月15日至2025年10月25日。

新加坡航空為歡慶在台灣營運58周年，即日起至4月13日前於新航官網訂購新航機票，飛往新航集團全球航點最高可享票價八折優惠。新航集團獎勵計劃 KrisFlyer 會員還有專屬折扣和紅利哩程等多項好禮，購票可參加抽獎，有機會贏得「新航臺北往返新加坡商務艙雙人來回機票」。

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