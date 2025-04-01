百年祭典新生命！鷄籠中元祭獲繆思設計大獎　傳統文化躍國際

▲從基隆走向世界！鷄籠中元祭視覺設計獲繆思獎金獎肯定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鷄籠中元祭的創新視覺設計再度獲得國際肯定！繼2024年榮獲台灣金星設計獎識別設計類鈦金獎及最大獎後，2025年更勇奪美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）概念設計－展覽與活動（Conceptual Design-Exhibition & Events）類別金獎，讓這項百年祭典的文化魅力躍上世界舞台。

基隆市文觀局長江亭玫表示，鷄籠中元祭是台灣最具代表性的無形文化資產，這次獲獎不僅展現傳統文化的當代生命力，更是對基隆文化治理與設計創新的雙重肯定。」她特別感謝藍本設計團隊將祭典的百年底蘊轉化為現代設計語彙，讓國際看見台灣民俗文化的獨特美學。

本次獲獎作品由藍本設計顧問有限公司以「傳統與當代的時空對話」為核心，巧妙融合主普壇、放水燈、手轎等祭典元素，透過簡約線條與象徵性構圖，創造兼具文化深度與視覺張力的設計。團隊更運用光影層次與色彩韻律，將祭儀的莊嚴氛圍轉化為可視化的藝術表現，獲得評審團「完美平衡文化識別與現代美感」的高度評價。

美國繆思設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，每年吸引全球頂尖設計作品競逐。中元祭視覺設計能從數千件作品中脫穎而出，彰顯基隆以設計力推動文化外交的軟實力。

文觀局表示，未來將持續透過「設計轉譯」策略，開發AR虛擬主普壇、數位水燈等創新體驗，並規劃國際設計師駐村計畫，讓傳統祭典成為跨文化創作的平台。歡迎國內外旅客農曆七月親臨基隆，感受這場橫跨165年的文化饗宴。