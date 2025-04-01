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台南恐怖公車闖紅燈畫面曝！他綠燈急煞逃劫嚇壞　司機下場超慘

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，台南市警歸仁分局、交通局表示，將依道安條例、公路法，各罰至少3600、9000元罰金，可說是得不償失。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，歸仁分局、交通局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，歸仁分局、交通局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市警歸仁分局副分局長林逸新指出，有關網路流傳於3月30日晚上8時許，在歸仁分局轄台南市歸仁區中正南路3段與大潭一街口，發生興南客運（大台南公車）闖紅燈之交通違規案，分局已派員調查釐清中，將通知該公車駕駛人到場並製單舉發。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，歸仁分局、交通局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

歸仁分局在此呼籲，大型車闖紅燈將依道交條例第53條第1項規定處新台幣3600元以上5400元以下罰鍰外並記違規點數3點，請大型車駕駛人行經有號誌路口務必減速慢行並依號誌行駛，以確保交通安全。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，歸仁分局、交通局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市政府交通局公運處處長吳俁之表示，我們查證這輛公車闖紅燈的行為屬實非常不妥，公運處這裡會嚴格來要求處分，已經依公路法開罰9千元。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是網友駕車行經台南市中正南路3段與大潭一街路口時，有1部台南公車闖紅燈，嚇得綠燈直行網友急煞車，歸仁分局、交通局將開罰。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

客運公司領班林明志表示，有關公司駕駛違規，公司會依工作規則查處，造成民眾觀感不佳及不安，公司會立即檢討改善。

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