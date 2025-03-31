「叫李雅英坐腿上」恐違性騷、性平2法　吳達偉建議5步驟調查應處

▲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員李雅英。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台啤永豐雲豹執行長張建偉日前疑似一句「留言破5千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，引來物化女性的批評。對此，新竹市政府勞工及青年處長吳達偉表示，公司主管或前輩們，遵守職場「不觸碰、不黃腔、不暗示，要尊重」，若公司女性同仁被主管開玩笑稱「來坐大腿」，這種言語行為已然違反《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》。

新竹市政府勞工及青年處長吳達偉表示，呼籲公司主管或前輩們，遵守職場三不一要「不觸碰、不黃腔、不暗示，要尊重」。不觸碰，避免任何未經同意的身體接觸；不黃腔，不說帶有性暗示、貶抑或令人不適的話語；不暗示：不以眼神、動作、圖文訊息做出性騷擾暗示；要尊重，尊重每一位同仁的界線與感受，建立健康職場文化。

▲無端捲入性平風波，李雅英發文表達心聲。（圖／翻攝自李雅英IG）



吳達偉指出，若在職場中，公司女性同仁被主管開玩笑稱「來坐大腿」，這種言語行為很可能違反《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》。這類涉及性暗示或貶抑性別的言語行為，在職場中屬於明確的性騷擾。

吳達偉引述《性騷擾防治法》指出，當中的第2條規定，本法所稱性騷擾，指對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，如以明示或暗示方式、以歧視或侮辱之言行，或以他法損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。

另外，《性別平等工作法》第13條規定，雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取將被害人及行為人分屬不同事業單位；且具共同作業或業務往來關係者，該行為人之雇主亦同。第38規定，雇主若違反第13條第2項規定或地方主管機關依第32條之2第3項限期為必要處置之命令，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

吳達偉建議，公司首先應立即啟動內部調查程序，由人資或性平會組織中立小組，訪談當事人與證人，保護雙方權益。第二，保密與保護受害者，調查過程中應保密，避免二度傷害，並視情況給予心理諮商或調職協助。

吳達偉提到，第三，若調查屬實，應依內部規章給予加害主管相關懲戒，包括警告、記過、調職或解僱。第四，公司也應強化職場教育訓練，立即進行職場性平課程，防範未然。第五，後續也應依法向地方主管機關（如勞工局或性平會）報告事件處理結果。