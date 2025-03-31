桃警擴大臨檢　被攔檢女子「竊盜案要入監」嚇哭了

▲桃園警察分局連續3日以專案性勤務規劃「雷霆除暴擴大臨檢」工作。（圖／桃園警察分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局連續3日以專案性勤務規劃「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區治安顧慮場所(夜店、酒店及KTV等特種場所)及重要聯外及市區道路，強力執行道路盤檢、場所臨檢勤務，共計查獲：轉讓毒品及吸食、持有二級毒品2件2人、竊盜2件2人、公危2件2人、詐欺12件14人，其中攔檢機車乘客、44歲林姓女子因案需入監服刑，林女聽聞後當場痛哭失聲，員警依法將其逮捕解送歸案。

桃園分局結合桃園市警局支援警力(刑大、交大及保大等單位)，以優勢勤務部署及層層綿密勤務編排，進行盤(檢)查不法犯罪，以有效遏止黑幫組織及滋擾(事)人士企圖犯罪氣焰，同時在重要路段設置攔檢點，以封閉式攔檢勤務，執行交通稽查、取締酒駕工作。組合警力共計使用102名，規劃任務編組計有12組、路盤檢點計有8處、臨檢場所計有11處，本次掃蕩勤務績效共計查獲：轉讓毒品及吸食、持有二級毒品2件2人、竊盜2件2人、公危2件2人、詐欺12件14人。

▲遭攔檢的林姓女子因竊盜案必須入監服刑7個月，當場掩面痛哭。（圖／桃園警察分局提供）

昨日22時許，埔子所員警於安東街執行路檢勤務，攔查一輛雙載機車，發現林姓女乘客因竊盜案須入監服刑7個月，林女當場大吃一驚，其友人在旁安慰求情，希望員警可以網開一面，員警表達依法辦理的立場，林女痛哭失聲，經員警勸說，林女找來另名友人交代家事，友人則勸她必須勇敢面對，員警依法將其逮捕解送歸案。

桃園警分局長王智民表示，掃除黑金槍毒詐等組織犯罪工作是必然決心，只有不斷持續採取高強度、高密度的查緝策略精神，來全面檢肅不法及徹底淨化轄區治安，本分局將賡續執行防制暴力犯罪及嚴正執法工作。