玩命！台1線花壇遇酒測　黑車瘋狂逆向「一路倒車300米」逃逸

▲遇酒測，黑色轎車突然倒車300米逃竄。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局保安隊及交通隊6日下午在花壇台1線北上及南下車道進行酒測勤務，不料一輛黑色轎車在南下靠近攔檢點時，突然瘋狂倒車300多公尺，險些撞到後方汽、機車，最終從中央分隔島缺口轉北上車道疾駛而去。警方根據車號追查，不排除是心虛躲酒測。

彰化警方表示，案發時間在6日下午3點多，一名目擊駕駛指出，「前面那輛黑色轎車，突然它就開始倒車，速度非常快，而且左右搖晃得很厲害，我嚇得趕緊踩煞車，差點就撞到後方的機車」還好那名騎士反應很快，才及時躲開，否則後果不堪設想。」

▲黑色轎車倒車300米逃竄險撞機車。（圖／民眾提供）

黑色轎車瘋狂倒車持續300多公尺，沿途險象環生，不僅後方車輛驚險閃避，就連路旁的行人也被突如其來「瘋狂倒車」嚇得驚慌失措，因為黑車在車流中一路逆行，無視交通規則和自身安全，只顧著拼命倒退，企圖逃離警方的視線。

彰化縣警局保安隊指出，該輛黑色轎車成逆向行駛、拒絕攔檢等罪嫌，已根據民眾提供的行車紀錄器，並調閱沿線監視器，鎖定該輛黑色轎車車號，是否有飲酒而躲酒測，將通知車主到案後進一步調查釐清。

▲遇酒測，黑色轎車倒車300米逃竄。（圖／民眾提供）