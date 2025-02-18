查緝改裝車驚見無照猴「一路逆向放煙火」　警車在旁邊也不怕

▲桃園市楊梅警方今天凌晨2時許接獲通報，高鐵南路八段有改裝車製造噪音妨害安寧，員警到場卻發現有機車逆向行駛還施放煙火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警方今（18）日凌晨接獲通報，高鐵南路八段改裝車製造噪音妨害安寧案，員警立即到場處理，攔查過程中意外發現一輛機車竟逆向行駛還沿途施放煙火，見警用巡邏車在旁也不收斂，行徑非常囂張；楊梅警方指出，已調閱沿途監視器，該輛機車未懸掛車牌，後續將擴大沿途監視器釐清機車駕駛使施放煙火人員身分，將依道交條例告發危險駕車及依刑法公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方指出，今天凌晨2時許接獲報案指稱，高鐵南路八段楊梅段有改裝車妨害安寧，警方立即派員到場處理，員警在高鐵南路九段與楊湖路三段附近發現改裝車便當場攔查告發。

▲桃園市楊梅警方今天凌晨2時許在高鐵南路八段攔查改裝車妨害安寧案，員警攔查時竟有機車逆向行駛施放煙火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警盤查過程中，一輛機車竟逆向行駛並沿途施放煙火，無視警用巡邏車在旁攔查，行徑囂張，員警立即調閱路口監視器，經查該輛機車未懸掛車牌，警方將擴大調閱沿途監視器，釐清機車駕駛及施放煙火人員身份，後續將依道交條例告發危險駕車及依刑法公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。