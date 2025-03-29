獨／1個MOVE就出事！2機車追撞影片曝　原來和「這輛車」有關

▲兩部機車追撞之後倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區鳳仁路發生一起車禍，兩部機車碰撞，不過現在有路過的駕駛經過拍下整個過程，認為肇事因素當中應該跟一台駛離現場貨車有關，不過詢問鳳山分局相關的肇事責任，他們僅表示是是其中一方機車為保持安全車距肇事，跟貨車沒有關係，但現在後方車輛的行車紀錄器錄下車禍過程，肇事原因恐要大逆轉。

這起車禍就發生在26日上午十點，地點是在鳳山區的鳳仁路，根據民眾提供給《東森新媒體ETtoday》行車記錄器畫面，就看到一輛小貨車從旁邊的工廠開出來，然後就停在雙網格區，駕駛雖然有注意到右側情況，不過就在轉彎到一半時，旁邊兩輛機車就撞倒在地，而小貨車就駛離現場。

▲小貨車停在黃網格區等待轉彎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小貨車轉彎後，兩部機車就追撞倒地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

提供這段監視器畫面的民眾認為這台小貨車不應該離開，認為兩部機車追撞，貨車有因果關係！而記者詢問鳳山分局這起車禍情況，鳳山分局認為互相追撞是後方46歲的陳姓男子騎機車時，未依規定保持安全車距，才追撞上了前面由23歲由許姓男子騎乘的機車，雙方沒有酒駕，貨車沒有肇責。

雖然警方認為貨車沒有責任，但有交通專業警員看過畫面後，都認為「貨車有責任」，只要當事人認為貨車轉彎行駛出來是造成自己肇事原因，才導致後方追撞，這個時候小貨車就應該被列為其中一方車，至於警方的肇事紀錄當中，為何沒有記載貨車，他們認為可能是警方抵達現場之後，沒有相關資料佐證有這一輛貨車，也就是警方並不知道這台貨車的存在，所以現在這個行車記錄器畫面曝光，將可能會讓肇事原因逆轉。