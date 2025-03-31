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窗外粉刷「驚見白骨躺床上」　油漆工嚇壞：旁邊還擺一套衣服

▲▼ 房屋,大樓,社區,租屋,買房,購屋,公寓。（圖／CFP）

▲新加坡一名油漆工粉刷外牆時，意外發現臥室床上的白骨。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

新加坡發生恐怖事件，一名油漆工正在粉刷住宅外牆時，偶然透過窗戶看進去，竟發現臥室床上出現一具白骨，旁邊還擺放著一套衣物，讓他嚇得趕緊報案。

《中國報》報導，該社區正在進行翻新工程，29日下午2時10分左右，油漆工乘坐機械吊籃工作時，意外發現這起案件。

一名不願透露姓名的油漆工表示，他看見臥室床上出現一具白骨，附近還擺著一套上衣與褲子，「有人死在床上，只剩下骨頭了！」另一名27歲油漆工馬夫吉透露，他經過那一戶時，突然聞到一股異味，也立即通知主管。

油漆工粉刷组屋外墙，透过窗户惊见床上白骨，惊慌报警！ 新闻链接:https://www.sinchew.com.my/?p=6413925 #星洲日报 #sinchew 最热新闻，关注《星洲日报》Whatsapp频道： https://bit.ly/SinchewWhatsapp

马来西亚星洲日报 Malaysia Sin Chew Daily 發佈於 2025年3月30日 星期日

警方接報後迅速抵達現場，並且很快查明死者是一名71歲獨居男子，儘管全案仍在調查中，但初步研判不涉及犯罪行為。

鄰居們紛紛表示，死者獨居多年，平時幾乎不跟大家打交道，但經常撿垃圾回家，導致住家髒亂，經常竄出蟑螂螞蟻，但仍屢勸不聽。

70歲的汪先生透露，他最後一次見到死者，大約是在1年前。73歲的賈馬爾說，「他白天總是大門深鎖，晚上才會出來，而我住在這裡這麼久，不曾看過親人來拜訪他。」

90歲的陳女士坦言，好一陣子沒有看到死者，曾經擔心對方是否安好，但由於沒有聞到異味，就不以為意，未料對方真的在家過世。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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