緬甸8.2強震　陸14顆衛星「緊急變軌」提供曼德勒清晰圖像

記者魏有德／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震後，全球各地紛紛施以援手，包括出動救援隊或提供應急物資等，其中，也有來自太空科技的支援，包括美國、大陸等衛星機構或單位，均透過衛星實拍照，提供救難人員分析部署，搶救生命。據了解，大陸官方也在第一時間調轉14顆衛星進行變軌，轉向緬甸，將曼德勒的清晰圖像傳回，共享給全球使用。

▲緬甸曼德勒市區地震前後衛星空照對比圖。（圖／翻攝央視，下同）

《光明網》報導，2025年3月28日，緬甸中部發生強震，造成重大人員傷亡和財產損失。中國航天科技集團所屬中國資源衛星應用中心調度在軌衛星，安排高分四號衛星、高分三號衛星、環境減災二號05星等14顆衛星對災區進行觀測，為救援提供衛星圖像信息。

強震發生時，大陸資源衛星應用中心立即啓動重大自然災害應急響應，調動高分四號、高分三號、環境減災二號05星、等14顆在軌衛星，對災區進行多角度、多時相觀測。其中，高分四號衛星運行於地球同步軌道，獲取宏觀的災區全貌；高分三號衛星則具備1公尺分辨率成像能力，能捕捉地面上的細微變化，房屋倒塌或道路損毀，皆可清楚成像反應。

至於環境減災衛星則可實時監測災區地質變化，透過拼圖般的數據，還原出道路阻斷點、建築坍塌區和潛在滑坡帶等關鍵資訊。

此外，大陸天儀SAR衛星、「吉林一號」衛星等民間工程也加入應急觀測，獲取曼德勒重要樞紐阿瓦大橋的結構性損毀等情況。

據了解，自地震發生到首幅影像獲取僅數小時，大陸官方及民間衛星在24小時內完成20次成像，獲取災後有效數據16景，共享歷史數據3景，提供救難人員在過程中的必要資訊。