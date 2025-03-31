陸南海再發現億噸級深層油田　距深圳約170公里

▲大陸中海油探勘深海油田。（示意圖／翻攝中海油）

記者魏有德／綜合報導

大陸中海油今（31）日發佈消息指，在南海東部海域勘探發現「惠州19-6億噸級油田」。這次的探勘發現成為大陸首次探獲「海上深層—超深層碎屑岩大型整裝油田」，顯示出大陸在「近海深層—超深層」領域油氣勘探之潛力。

《央視》報導，惠州19-6油田位於珠江口盆地惠州凹陷，距離深圳市約170公里，平均水深100米（公尺，下同）。經測試，鑽井日產原油413桶，日產天然氣6.8萬立方米。通過持續勘探，實現惠州19-6油田探明地質儲量超1億噸油當量。

據悉，在海洋油氣探勘領域，把埋深超過3500公尺的地層稱為深層，超過4500公尺的地層稱為超深層。「海上深層—超深層」油氣勘探往往面臨高溫、高壓和複雜流體的多重挑戰，此外，碎屑岩是海上深層儲集油氣的重要岩石類型，但儲層滲透性差，尋找大型油氣田較難。

中海油深圳分公司南海東部石油研究院地質總師彭光榮表示，近年來，世界新增油氣儲量的60%來自深部地層，「相比中淺層，深層—超深層具有溫度高、壓力大、油氣成熟度高和近源成藏等特點，更利於天然氣及輕質油的生成，而且資源量豐富，勘探程度低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區。」