「對付美國海空軍」　神雕無人預警機WZ-9或已部署海南

▲神雕無人預警機採雙機身結構，在2萬公尺高空巡航數十小時。（圖／翻攝自大陸網站）

記者陳冠宇／綜合報導

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）透過開源衛星照片分析，共軍已開始在海南部署神雕（WZ-9）大型雙體無人偵察預警平台，這是世界上第一款能夠實現空中大範圍監視預警的預警無人機，可以在南海進行有人預警機做不到的長航時預警，以「對付美國海空軍目標」，這也說明中國大陸進一步加強在南海方向的態勢感知能力。

「戰區」網站引述MAXAR衛星拍攝於12月4日的照片，WZ-9位於海南島南部的中共海軍「樂東空軍基地」（又稱佛羅東北空軍基地），這意味著這架飛機至少處於能在南海地區執勤的「半作戰狀態」。

「戰區」網站猜測，這種名為WZ-9的無人預警平台是一種「高空、長航時的無人感測器卡車」，能攜帶多部雷達，在大範圍內發現和追蹤目標。這些包括空中和水面、地面上的物體，以及產生高品質的雷達成像。

▼神雕此前被捕抓到正在進行試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

報導指，WZ-9的發展至少可以追溯到2010年初，但有關WZ-9的細節仍然有限，目前尚不清楚可能存在多少架。

WZ-9主翼的跨度約為147英尺（45公尺），但其總長度僅為50英尺（15公尺）。相比之下，美國RQ-4「全球鷹」無人機（Global Hawk）的翼展不到131英尺（近40公尺），長近48英尺（14.5公尺）。

WZ-9至少有兩個大型側視雷達（SLAR），在雙體機身外側各有一個。這些雷達可能具有地面移動目標指示能力和空中移動目標指示器（GMTI/AMTI）能力，以及進行合成孔徑雷達（SAR）成像的能力。此外WZ-9也有被動探測能力。

「戰區」網站指出，WZ-9可能在2015年進行了首飛，從那時起，這款名為「神雕」的無人機就出現在中國大陸部分地區，包括製造它的瀋陽飛機製造場，位於西北的某測試基地和貴州的某一線測試基地。

▼大陸樂東空軍基地的衛星照片。（圖／翻攝Google Earth）