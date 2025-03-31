9歲女童牙科手術全身麻醉　回家路上猝死！醫黑歷史被起底

▲ 一名女童在牙科手術後突然身亡。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生一起悲劇，一名9歲女童因牙科手術接受全身麻醉，手術過程相當順利，返家途中卻突然身亡，令家屬難以接受，美媒也揭發該診所醫師過去因醫療行為失當被懲處的紀錄。

根據《紐約郵報》，這起事件發生於3月18日，女童在加州維斯塔（Vista）的Dreamtime Dentistry牙科診所接受手術，術後轉移至恢復室觀察，隨後獲准返家，在車上睡著後卻怎麼叫都叫不醒，緊急送醫仍宣告不治。

當地法醫辦公室仍在調查死因，目前不清楚牙科手術是否與女童的死亡有關。專家也稱目前下定論為時過早，但需要麻醉的手術本身就存在風險，尤其是兒童。退休牙醫師戴維斯（Michael Davis）指出，「當一個孩子在全身麻醉情況下入睡，這項程序比成人更危險。」

因新陳代謝率與體型不同，兒童須使用較低劑量的藥物，但也有例外。加州大學洛杉磯分校（UCLA）一項研究就顯示，天生紅髮的族群因攜帶一種基因突變，對麻醉藥物較具抗性。

值得注意的是， NBC聖地牙哥取得的文件顯示，這間診所唯一一名可執行鎮靜程序的醫師沃特金斯（Ryan Watkins）曾於2016年接受加州牙醫委員會調查，因給予一名成人患者非必要藥物導致他差點喪命，於2020年至2023年間被停職。