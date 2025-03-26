痛到走不了路！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」　醫傻眼急清石

▲王太太的左側髖關節長了近300顆的軟骨瘤。（圖／翻攝自福州晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名40歲的女子王太太（化名）日前因髖關節痛到無法走路，到醫院檢查才發現，左側髖關節竟長了近300顆的軟骨瘤。福建協和醫院外科醫師陳敏傻眼表示，該名患者的狀況十分罕見，醫療團隊迅速開始「清石之戰」。

據《福州晚報》報導，王太太10年前出過車禍，導致她的左側髖關節嚴重骨折，雖經手術固定，但髖關節內滑膜組織，在經年累月的摩擦中悄悄「蛻變」。她的髖關節疼痛近期逐漸加重，已經嚴重影響了日常活動，輾轉多家醫院就診無果後，最終找上陳醫師。

陳醫師表示，透過髖關節X光檢查，結果令醫生們吃驚不已，「王太太的髖關節腔內，竟有近300顆大小不一的滑膜軟骨瘤，最大直徑達2公分，這些『關節頑石』引發嚴重骨性關節炎，股骨頭嚴重磨損，關節間隙幾乎消失，王太太確診為『髖關節滑膜軟骨瘤病』。」

▲醫療團隊取出的300顆軟骨瘤。（圖／翻攝自福州晚報）

所幸王太太及時就醫，順利完成手術。陳醫師表示，「解決髖關節問題，除了取石，還需要在『廢墟』上重建關節。」

陳醫師表示，髖關節滑膜軟骨瘤症（SC）是一種多發生在關節腔內的罕見良性病變。發病率僅10萬分之一，多見於30至50歲的成年男性，男女發病比為3:1，多累及單關節，膝關節最常受累及，次之為肩、肘、髖關節。

他還說道，外傷是本病的誘發因素，滑膜內滑囊組織內的多功能間質幹細胞向軟骨化生，形成軟骨或關節內遊離體，早期無特異性，活動後髖關節酸脹不適，隨著病情惡化可出現髖關節疼痛，晚期出現髖關節活動受限，其中屈曲、外旋多見。

陳敏提醒，就醫時，病人應詳細告知外傷史，即使是多年前的關節受傷（如骨折），也要告訴醫生，「更重要的是，若受傷後關節經常疼痛，有卡頓感或沙沙響，可能是軟骨瘤的訊號，需儘早就醫。」