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臺灣綠工藝年度認證起跑　徵選作品報名至5／13

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年倡議以工藝「漫活SLOHAS」是樂活事的概念，融合簡單(Simplicity)、生活型態(Lifestyle)、原創性(Originality)、健康(Health)、美學(Aesthetics)與永續發展(Sustainability)等核心價值，追求平衡、自然與美的生活態度，即起將再藉由「臺灣綠工藝」認證召集、推廣臺灣原創工藝品牌，串連原創工藝與生活，傳遞工藝「漫活SLOHAS」概念。

工藝中心陳殿禮主任表示，為進行臺灣工藝產業推廣加值，該中心持續推動臺灣工藝認證及推廣計畫，公開徵選發掘深存臺灣各處的原創工藝；「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」以永續經營為目標，明確定向以「綠活工藝・良品美器」作為品牌主軸，邀請大眾在生活中探索工藝器用之美，同時臺灣綠工藝認證定位為「投入產業市場的產品化工藝品」，從工藝製造技術、市場經營和實體或線上通路行銷等多角視野，結合消費定價、潮流趨勢等推廣策略，遴選更貼近顧客需求的臺灣工藝潛力商品。

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

凡經入選作品將獲工藝中心多面向資源支援，如參與公開授證典禮給予榮耀、作品重新詮釋與轉譯收錄於年度作品型錄，藉此提升「品牌形象加值」；透過社群媒體行銷曝光、展售推廣活動參與、市場通路引介合作與線上商務輔導拓展等「行銷資源挹注」管道，輔助臺灣工藝產業開創多元行銷及銷售途徑，另將結合公部門資源與工藝品牌創作能量，邀請工藝品牌攜手走入市場，亦推薦大眾讓工藝走入生活，促使工藝產業持續不息的運轉循環。

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

2025「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選報名自即日起至5月13日(星期二)中午12點止，具公司登記、商業登記或團體立案登記等依法設立具統一編號的工藝廠商，作品於臺灣生產製造並可量產銷售，歡迎各工藝品牌參與「臺灣綠工藝認證」年度徵選，與工藝中心協力拓展工藝產業市場，同時亦歡迎各大通路與工藝中心接洽合作推廣「臺灣綠工藝」品牌，用工藝實現共好生活，打造工藝生活產業鏈。

「2025臺灣綠工藝認證年度徵選」報名方式：一律採線上報名，請下載報名簡章，詳閱簡章內容，備妥資料後於開放報名期間進行線上報名，詳情請參閱：https://twc.ntcri.gov.tw/cp.aspx?n=81。

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