工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

▲「工藝入校．藝創教案」徵選合作學校開跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動工藝文化平權與深化校園工藝教育，國立臺灣工藝研究發展中心推出「114年工藝校園扎根教案發展計畫～工藝入校．藝創教案」，邀請全臺國小、國中與高中職學校共同參與，將工藝文化帶入校園，讓學生透過「動手做」的工藝課程，親身感受工藝的魅力，並培養創意思維與實作能力，教案錄取學校最高將獲得8萬元補助。

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心今年以工藝「漫活SLOHAS」理念為倡議，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，盼藉由此校園紮根計畫，推展工藝融入日常生活及學校教育，鼓勵學校與工藝師合作，發展具有在地文化特色的工藝教案，並實施工藝體驗教學，引領學生們體認臺灣工藝之於文化傳承與永續發展的重要性。

為支持學校推動工藝教育，工藝中心將挹注錄取學校經費資源，協助學校執行工藝課程與研發教案，包含工藝課程共備及教案共創、辦理工藝體驗課程及選辦教師增能工作坊活動等，除開發出具創意與實用性的工藝教案、讓學生透過實作感受工藝的價值與樂趣，並將透過教師培訓等方式，提升工藝教學知能，擴大工藝教育影響力。

本次計畫即日起至4月7日開放報名，工藝中心提醒，該計畫錄取名額有限，僅錄取25所學校，歡迎對工藝教育有興趣的國小、國中及高中職學校，至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）參閱相關報名方式。