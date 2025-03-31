　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

▲「工藝入校．藝創教案」徵選合作學校開跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲「工藝入校．藝創教案」徵選合作學校開跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動工藝文化平權與深化校園工藝教育，國立臺灣工藝研究發展中心推出「114年工藝校園扎根教案發展計畫～工藝入校．藝創教案」，邀請全臺國小、國中與高中職學校共同參與，將工藝文化帶入校園，讓學生透過「動手做」的工藝課程，親身感受工藝的魅力，並培養創意思維與實作能力，教案錄取學校最高將獲得8萬元補助。

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心今年以工藝「漫活SLOHAS」理念為倡議，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，盼藉由此校園紮根計畫，推展工藝融入日常生活及學校教育，鼓勵學校與工藝師合作，發展具有在地文化特色的工藝教案，並實施工藝體驗教學，引領學生們體認臺灣工藝之於文化傳承與永續發展的重要性。

▲「工藝入校．藝創教案」徵選合作學校開跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

為支持學校推動工藝教育，工藝中心將挹注錄取學校經費資源，協助學校執行工藝課程與研發教案，包含工藝課程共備及教案共創、辦理工藝體驗課程及選辦教師增能工作坊活動等，除開發出具創意與實用性的工藝教案、讓學生透過實作感受工藝的價值與樂趣，並將透過教師培訓等方式，提升工藝教學知能，擴大工藝教育影響力。

▲「工藝入校．藝創教案」徵選合作學校開跑。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

本次計畫即日起至4月7日開放報名，工藝中心提醒，該計畫錄取名額有限，僅錄取25所學校，歡迎對工藝教育有興趣的國小、國中及高中職學校，至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）參閱相關報名方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
讓鍾文智落跑　高院法官邱忠義、陳勇松送評鑑
台中飼主開車門丟狗…牠一路追著跑　心碎畫面曝
金秀賢公開1年前錄音證據　寄存證信函「有告知金賽綸不要驚慌」
快訊／遭趕出金秀賢記者會　橫豎怒：追加公開未成年戀愛片
金秀賢爆哭　網洗版狂酸：不要再演了！
金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演
快訊／詹姆士切割600萬副業　詹醬公司發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑　 黃偉哲來台南觀賽

嘉義縣環保消防攜手　智慧化防範工廠火災對空氣品質影響

療癒系住宿！門諾助偏鄉癌友安心抗癌　免費入住觀海飯店

大亞旺萊馬拉松結合南消五大　清明防火宣導提升防災意識

台南市政府與饗賓集團攜手公益　 推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

嘉義縣推親子友善空間改造助力旅宿業　翁章梁頒發示範點標章

台南安南區清慈宮「大羅．周．普天大醮典」　海選「天選之人」

臺灣綠工藝年度認證起跑　徵選作品報名至5／13

工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

鹿草分隊小小消防員體驗營熱鬧登場　學童體驗消防英雄任務

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

2025年全中運聖火本島傳遞台南起跑　 黃偉哲來台南觀賽

嘉義縣環保消防攜手　智慧化防範工廠火災對空氣品質影響

療癒系住宿！門諾助偏鄉癌友安心抗癌　免費入住觀海飯店

大亞旺萊馬拉松結合南消五大　清明防火宣導提升防災意識

台南市政府與饗賓集團攜手公益　 推廣蓮心園庇護農藝工場蔬菜箱

嘉義縣推親子友善空間改造助力旅宿業　翁章梁頒發示範點標章

台南安南區清慈宮「大羅．周．普天大醮典」　海選「天選之人」

臺灣綠工藝年度認證起跑　徵選作品報名至5／13

工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

鹿草分隊小小消防員體驗營熱鬧登場　學童體驗消防英雄任務

美女主播宋燕旻離開3年工作崗位！　突宣佈「重大消息」感性喊話忠實觀眾

中興通訊換帥！女掌門方榕上任　企業成立40年來首位女性董事長

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

挨批縱放鍾文智　高院將法官邱忠義、陳勇松送評鑑

蕭敬騰生日「抽幸運粉絲共度」　台上撂話了：我不會讓！

赤楚衛二抵台了！松山機場寵粉合照　車上回味慶生影片

肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元　咔啦雞腿堡買一送一

狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

南投輪椅伯淡定闖車流！闖紅燈「一路倒退嚕」揮手示意　驚險畫面曝

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

地方熱門新聞

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

台中驚傳工程車自撞民宅

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

台南東區東門路二段鐵皮商店火警消防人員破門搶救

更多熱門

相關新聞

2025年台南市五心職場績優單位徵選活動開跑

2025年台南市五心職場績優單位徵選活動開跑

台南市長黃偉哲就任以來推動「希望家園」，因此持續辦理「台南市五”心”職場認證活動」，期待為台南創造更友善的職場環境，而2025年度新一輪徵選活動即將起跑，優質的幸福企業趕快把握機會報名，一同公開分享幸福企業的秘訣，本活動報名自3月1日起至5月31日截止，歡迎台南市各事業單位踴躍參加。

台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

工藝中心策辦物有所適－生活儀式感特展即起登場

工藝中心策辦物有所適－生活儀式感特展即起登場

工藝中心春節推新春逗藝系列活動

工藝中心春節推新春逗藝系列活動

12強帶動　中職球場人員徵選會

12強帶動　中職球場人員徵選會

關鍵字：

工藝中心工藝入校教案徵選合作學校工藝教育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面