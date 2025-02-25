高市消防局搜救犬再創佳績　6組人犬全數通過國際認證

▲高雄市消防局日前參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測，6組警義消領犬員及搜救犬全數通過。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局於114年2月17日至2月23日參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測，6組警義消領犬員及搜救犬全數通過，取得4隻中級認證及2隻初級認證佳績。

本次評測由高雄市消防局特搜大隊馴犬小組領犬員陳孟宏、康汶羽、李信宏及前金分隊領犬員郭仲軒、仁大義消救助分隊領犬員洪榆嵐搭配不同搜救犬共計報名6組參加。評測由IRO（國際搜救犬組織）裁判暨日本RDTA理事長村瀨英博先生來台擔任，參與評測之警義消人員及犬隻依其平時訓練默契應用於測驗上，最終警消5組及義消1組參測人員及犬隻皆通過認證，繳出全壘打的亮眼成績。

高雄市政府消防局目前擁有共計8隻通過高級認證之搜救犬，為全國之最。為避免搜救犬認證及培訓產生斷層問題，本次評測特別重視領犬員的訓練與犬隻的配合。特搜大隊大隊長蘇裕銘表示，搜救犬的培訓相當辛苦，領犬員必須根據各犬隻的能力及個性去配合調整訓練，從社會化、服從、搜尋訓練直至通過測驗，必須花上多年的時間，也才能在救災現場執行任務。本次參測之6組警義消領犬員及搜救犬通過認證，不但持續奠定高市搜救犬的根基，也展現不凡實力。

本次認證中，包含國內搜救犬界少數由義消人員組隊參賽的領犬員洪榆嵐也參加此次認證，並成功通過中級認證，為高雄市搜救犬隊伍再添一筆亮眼成績。