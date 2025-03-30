　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲原PO領回1年多前撿到的手機。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

不如別撿？一名網友透露，最近警方通知他可以去領手機，因為失主過了1年多都未現身認領，但尷尬的是，iPhone有密碼鎖，導致原PO也不知該如何解鎖。文章曝光後，過來人分享，同樣領回一支iPhone，「至今還躺在櫃子，不知怎麼處理，有種不如當初別撿」。

一名網友在Threads表示，他曾撿到一支iPhone手機，也熱心送到警局等待失主認領，沒想到過了1年多，警方告知無人領回，因此原PO可以帶回去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO拿到手機後，發現手機有設定螢幕鎖，導致他也無法開啟使用，於是好奇發文求解「有辦法解開嗎？」

底下網友直言，「Apple不是有回收機器可以直接退現金，去賣掉買另外二手機不就好了，幹嘛一定要堅持用這支」、「請人用回原廠設定，真的無法用那就直接賣掉」、「無解喔...當零件機賣掉或是留著紀念」、「賣了吧，不用傷腦」。

留言中也有過來人分享，「我3、4年前也有撿一支iPhone，警察通知領回，至今還躺在櫃子，不知怎麼處理，有種不如當初別撿」、「記得有一張遺失物歸屬證明單，千萬別丟，之前有過經驗一開機撥第一個號碼，就被告侵占了，後來當然不會成立」。

事實上，3C網站「瘋先生」指出，遺失物過了6個月後，依照法務部規定，3C產品就會歸撿到手機的人擁有「動產所有權」，但不包含「資料所有權」。

「瘋先生」進一步解釋，如果強制刪除資料、繞過iCloud解鎖方式，即便失主沒有硬體所有權，也可以用個人資料所有權以「違法侵害我的所有權」來提起告訴。

【延伸閱讀】

►發票中1100元「卻只能領900元」　她超不解！網曝原因：運氣也太好

►伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴菲特、李嘉誠罕見「一動作」　外媒示警：恐有大事發生
快訊／GD脫了「跳入萬人觀眾席」
GD開唱！天后CL霸氣助陣　大咖都來了
快訊／兄弟終結開季連12局「掛蛋」
獲救台灣黑熊　不明原因猝死
又有機長弄丟護照！　航班延誤超過15小時
4陸男闖「曼谷倒塌大樓」搬走32份機密文件！　被泰警抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

中北部降雨到周三「低溫探11度」！清明連假逐步回暖

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」全場爆共鳴：好處多多

叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩

快訊／2縣市低溫特報！新北、金門非常寒冷「急凍跌破10度」

遭誤爆是創意私房會員！EZCourse副總改口不告黃益中　原因曝光

來台旅客3國負成長「新加坡少5.4%最多」　觀光署：報復性旅遊退燒

建中男曝同屆「沒走醫的幾乎都出國」！急診醫嘆：一個個離開

懷孕遭刁難！老闆「狂派粗重工作」逼她走　過來人出招：領好領滿

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

中北部降雨到周三「低溫探11度」！清明連假逐步回暖

超多人討厭電話訂位！「改用1方式」全場爆共鳴：好處多多

叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩

快訊／2縣市低溫特報！新北、金門非常寒冷「急凍跌破10度」

遭誤爆是創意私房會員！EZCourse副總改口不告黃益中　原因曝光

來台旅客3國負成長「新加坡少5.4%最多」　觀光署：報復性旅遊退燒

建中男曝同屆「沒走醫的幾乎都出國」！急診醫嘆：一個個離開

懷孕遭刁難！老闆「狂派粗重工作」逼她走　過來人出招：領好領滿

大書突認焦慮症「跑心理諮商半年」　出軌離職Dcard近況曝

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！

首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運

首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～

豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽再度回歸

首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了

屋主婚房「買7年沒住」捨不得出租　清潔員闖入養雞

男友投籃式丟垃圾被女友唸　繼續挑釁被趕出門XD

生活熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

伸手碰趙娟週後背！黑人PO文「我這樣算上道吧」

「日本出道作」上架就外流！台AV女優高EQ笑了

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

更多熱門

相關新聞

資產轉移需帳戶匯款　竹崎警銀聯手民眾免變人頭戶

資產轉移需帳戶匯款　竹崎警銀聯手民眾免變人頭戶

嘉義縣警察局竹崎分局竹崎復金聯合所轄區李姓民眾(52年次、家住竹崎地區)，25日至竹崎京城銀行辦理新台幣210萬匯款事宜，張姓行員發覺有異，懷疑李民遭到詐騙集團詐騙，立即撥打派出所電話報案。

與弟弟吵架推輪椅離家　警攜手村長助返家

與弟弟吵架推輪椅離家　警攜手村長助返家

分析師再爆「使用液態金屬」防斷

分析師再爆「使用液態金屬」防斷

大雨中迷途　老翁獲警協助安全返家

大雨中迷途　老翁獲警協助安全返家

台東警取締超速　驚見最高時速171公里

台東警取締超速　驚見最高時速171公里

關鍵字：

遺失物失主認領領回手機iPhone警察

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

男星父親被轎車撞死！

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面