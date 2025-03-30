過1年沒人領「他賺到iPhone」卻笑不出　過來人：不如當初別撿　

▲原PO領回1年多前撿到的手機。（示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

不如別撿？一名網友透露，最近警方通知他可以去領手機，因為失主過了1年多都未現身認領，但尷尬的是，iPhone有密碼鎖，導致原PO也不知該如何解鎖。文章曝光後，過來人分享，同樣領回一支iPhone，「至今還躺在櫃子，不知怎麼處理，有種不如當初別撿」。

一名網友在Threads表示，他曾撿到一支iPhone手機，也熱心送到警局等待失主認領，沒想到過了1年多，警方告知無人領回，因此原PO可以帶回去。

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原PO拿到手機後，發現手機有設定螢幕鎖，導致他也無法開啟使用，於是好奇發文求解「有辦法解開嗎？」

底下網友直言，「Apple不是有回收機器可以直接退現金，去賣掉買另外二手機不就好了，幹嘛一定要堅持用這支」、「請人用回原廠設定，真的無法用那就直接賣掉」、「無解喔...當零件機賣掉或是留著紀念」、「賣了吧，不用傷腦」。

留言中也有過來人分享，「我3、4年前也有撿一支iPhone，警察通知領回，至今還躺在櫃子，不知怎麼處理，有種不如當初別撿」、「記得有一張遺失物歸屬證明單，千萬別丟，之前有過經驗一開機撥第一個號碼，就被告侵占了，後來當然不會成立」。

事實上，3C網站「瘋先生」指出，遺失物過了6個月後，依照法務部規定，3C產品就會歸撿到手機的人擁有「動產所有權」，但不包含「資料所有權」。

「瘋先生」進一步解釋，如果強制刪除資料、繞過iCloud解鎖方式，即便失主沒有硬體所有權，也可以用個人資料所有權以「違法侵害我的所有權」來提起告訴。