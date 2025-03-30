來台旅客3國負成長「新加坡少5.4%最多」　觀光署：報復性旅遊退燒

▲去年新加坡、越南與馬來西亞來台觀光人次負成長。（圖／桃機提供）



記者陳威廷／台北報導

交通部觀光署最新統計顯示，去年來台旅客總數達785萬7686人次，其中新加坡、越南與馬來西亞來台人次負成長，尤其新加坡年減5.41%最多。觀光署分析原因與「報復性旅遊潮退燒」及「他國匯率吸引力」有關。

根據《中央社報導》，去年來台旅客國籍中，以日本旅客成長最為亮眼，年增幅高達42.35%，其次為阿根廷，增幅達39.03%。反觀東南亞市場則顯得疲弱，新加坡旅客成長率為負5.41%，越南負2.94%，馬來西亞則微幅下滑0.02%。

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觀光署分析，疫情後的「報復性出遊」潮已逐漸趨緩，民眾旅遊熱度不如2023年，加上日本等國受惠於日圓走貶，旅費相對便宜，吸引大量亞洲旅客前往，也稀釋了來台人潮。

面對東南亞三國旅客減少，觀光署表示，將針對各國擬定差異化行銷策略。越南方面將聚焦在「獎勵旅遊」（Incentive Travel）推廣；新加坡將加強與當地旅行業界合作；馬來西亞則規劃透過KOL（關鍵意見領袖）介紹台灣新玩法，提升目的地吸引力。

觀光署強調，未來將持續觀察市場變化，靈活調整行銷策略，強化台灣在國際觀光市場的競爭力。